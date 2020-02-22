Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительными и социальными проектами, которые запланированы на этот год в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.
На территории махаллей «Мажнунтол», «Бектемир», «Олтин топган», «Бинокор», по улицам Хусайна Бойкаро и Зироат Бектемирского района намечено проложить почти 18 тысяч погонных метров водопроводов. В результате доступ к централизованному водоснабжению получат свыше 6800 жителей, а уровень обеспеченности населения столицы питьевой водой достигнет 100%.
Мощности водоочистных сооружений «Бозсу» и Салар планируется увеличить на 200 тысяч кубометров в сутки.
Сейчас в 1564 многоквартирных домах столицы работает 5001 лифт. Из них 3343 лифта отработали свой срок. За последние четыре года заменены 572 лифта.
В 2020 году намечено обновить 697 лифтов. При таком темпе работы, то есть обновляя ежегодно по 700 лифтов, в ближайшие пять лет будут заменены на новые все лифты в многоэтажных домах столицы, отмечается в сообщении.
При благоустройстве территорий при многоквартирных домах планируется построить 100 детских площадок, 2 автостоянки, выполнить бетонирование 100 тысяч кубометров тротуаров, отремонтировать 10 тысяч погонных метров ирригационных систем. На это из местного бюджета будет выделено 20,8 млрд сумов.
Будут также выполнены программы развития системы уличного освещения и обновления хозяйственной автотехники Ташкента, отремонтированы 1,047 тысяч квадратных метров дорог.
Планируется строительство новых детских садов в Бектемирском, Алмазарском, Шайхантахурском и Яшнабадском районах. В планах — возведение новых школ в Бектемирском и Яшнабадском районах, многопрофильной клиники в Сергелийском, семейных поликлиник в Чиланзарском и Яшнабадском, а также центров культуры в Сергелийском и Алмазарском районах.
john smart
Вопрос: откуда деньги возьмут на строительство?
Olga Romanenko
Хоким не бывает в городе-2 стоянки за год на 3х миллионный город-можно не строить, никто не заметит! Спуститесь с небес! Поездете по рынкам! Попробуйте остановиться, не нарушая правил, около своего оффиса! Когда у Вас очередное совещание, плачет полгорода! А ГАИ-не замечает Ваших самодовольных водителей, стоящих около хокимията в 3 ряда! Постройте стоянку хотя бы для себя!
Timur Kim
Новость не внушающая доверия, что здесь такого в ней?
Во первых все это будет сделано за деньги тсж и скорее всего на очень коррупционных условиях.
Лифты на которые собирали деньги регулярно и они давно сгорели, но ничего не делали, теперь дадут арабские кредиты тсж и наскорят сделают тяп ляп, детские площадки сначала сломали потом на отшибе привинтят из водопроводных труб, очковтирательство, и итог всему платные стоянки и чему радоваться в этой новости?
Сделали плохо и дорого
Саид Алим-хан
.. планируется построить 100 детских площадок, 2 автостоянки..!?
А сколько автостоянок ликвидируется?
К примеру, прежний хоким Ташкента распорядился ликвидировать гаражи по всему городу, пока прокуратура не вынесла протест. На 4 квартале ЮнусАбада (недалеко от 224 АТС) снесли гаражи, а на их месте фирма построила автостоянку. Хранить авто стало дороже, но не в этом суть. А суть в том, что этот же хоким (уже в качестве районного) выделяет территорию этой автостоянки, как “пустующее место“ под строительство многоквартирного дома. Вопрос — где парковать авто жителям?
Улугбек Хакимов
Кто нибудь знает что в Узбекистане есть ещё 12 областей??? Вы что нибудь планируете делать в них? Мы как бы тоже граждане, хоть и не Ташкента, но хотя бы Узбекистана.
Профессор Преображенский
О стоянках и парковках никто не думает, главное впендюрить очередной новострой в ограниченном пространстве. Почему бы не обязать застройщиков проектировать здания с подземной парковкой (если есть возможность) или первые два этажа отдавать под парковку (если нет возможности для подземной). Город утопает в машинах, на радость блюстителям порядка, с радостью выписывающих штрафы. Парковаться негде, везде сплошные знаки “кирпич“ и “крест“.