Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительными и социальными проектами, которые запланированы на этот год в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

На территории махаллей «Мажнунтол», «Бектемир», «Олтин топган», «Бинокор», по улицам Хусайна Бойкаро и Зироат Бектемирского района намечено проложить почти 18 тысяч погонных метров водопроводов. В результате доступ к централизованному водоснабжению получат свыше 6800 жителей, а уровень обеспеченности населения столицы питьевой водой достигнет 100%.

Мощности водоочистных сооружений «Бозсу» и Салар планируется увеличить на 200 тысяч кубометров в сутки.

Сейчас в 1564 многоквартирных домах столицы работает 5001 лифт. Из них 3343 лифта отработали свой срок. За последние четыре года заменены 572 лифта.

В 2020 году намечено обновить 697 лифтов. При таком темпе работы, то есть обновляя ежегодно по 700 лифтов, в ближайшие пять лет будут заменены на новые все лифты в многоэтажных домах столицы, отмечается в сообщении.





При благоустройстве территорий при многоквартирных домах планируется построить 100 детских площадок, 2 автостоянки, выполнить бетонирование 100 тысяч кубометров тротуаров, отремонтировать 10 тысяч погонных метров ирригационных систем. На это из местного бюджета будет выделено 20,8 млрд сумов.

Будут также выполнены программы развития системы уличного освещения и обновления хозяйственной автотехники Ташкента, отремонтированы 1,047 тысяч квадратных метров дорог.

Планируется строительство новых детских садов в Бектемирском, Алмазарском, Шайхантахурском и Яшнабадском районах. В планах — возведение новых школ в Бектемирском и Яшнабадском районах, многопрофильной клиники в Сергелийском, семейных поликлиник в Чиланзарском и Яшнабадском, а также центров культуры в Сергелийском и Алмазарском районах.