Гражданам, пострадавшим от деятельности частного агентства занятости Human, возвращаются денежные средства. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

17 февраля свыше 100 человек из разных регионов страны собрались рядом с площадью Мустакиллик в Ташкенте с требованием выплаты ущерба, нанесенного Human. На встречу с ними пришли вице-премьер Азиз Абдухакимов и министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов. Позже с ними встретился премьер-министр Абдулла Арипов.

По итогам встречи глава правительства поручил компенсировать ущерб в размере более 21 млрд сумов (около 2,2 млн долларов) за счет внебюджетного фонда Министерства занятости и трудовых отношений. Пострадавшим должны были открыть пластиковые карты в «Ипотека-банке» и перечислить туда средства.

«Мы привлечем всех виновных к ответственности и вернем деньги обратно. Это государственные деньги», — отмечал премьер (видео).

Фото: Пресс-служба БПИ.

Для реализации поручения были созданы рабочие группы из сотрудников Бюро принудительного исполнения, «Ипотека-банка» и Минтруда во всех регионах. 18−19 февраля эти группы получили заявления от 1007 граждан. Выяснилось, что 91 человек выехал за границу, поэтому порядок компенсации ущерба был разъяснен их родственникам.

«В течение короткого времени 916 заявителям были открыты пластиковые карты без взимания банковской комиссии, из них 819 пострадавшим, согласно судебным материалам, обеспечена выплата 17,2 млрд сумов (данные на 20 февраля — ред.). По просьбам граждан сумма также выплачивается наличными без взимания банковской комиссии», — отметили в БПИ.

Фото: Пресс-служба БПИ.

В документах 97 заявителей были выявлены технические ошибки, но рабочая группа оперативно оказала содействие в их устранении.

В БПИ сообщили, что 69 пострадавших, которые еще не обратились с заявлениями для возмещения ущерба, могут связаться с рабочими группами в регионах.

Рабочие группы