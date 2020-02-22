Азиатский банк развития окажет техническое содействие и даст рекомендации по поэтапному внедрению электромобилей в сферу общественного и личного автотранспорта в Узбекистане.

Развитие в стране электротранспорта обсуждалось 21 февраля в Министерстве энергетики на встрече с представителями консультационной миссии АБР, сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперты АБР проанализируют воздействие электротранспорта на окружающую среду и оценят экономические последствия с учетом мировой практики в таких направлениях, как налогообложение, тарификация и субсидирование.

Стороны также наметили направления внедрения соответствующих стандартов, развития инфраструктуры и определения типов заправочных станций, а также производства аккумуляторных батарей.

В начале февраля Госкомтуризма вынес на общественное обсуждение проект постановления президента по диверсификации туристских услуг. В нем, в частности, предлагается закрепить требования по созданию условий для электромобилей (подзаряжаемых гибридных автомобилей) при строительстве объектов обслуживания и общественно-деловых зон. Они, к примеру, предусматривают выделение не менее одного места для электромобилей на парковках и их оборудование электрическими заправочными станциями.