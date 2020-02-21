Заместителем хокима Ташкента — начальником Управления по поддержке махалли и семьи назначен Дада-Али Нигматович Зуфаров, сообщила пресс-служба столичной администрации.
Дада-Али Зуфаров (1975 г. р.) — окончил Ташкентский архитектурно-строительный институт (2001) и Ташкентский государственный юридический институт (2006). С 2001 года до настоящего времени работал в органах правопорядка.
Заместитель начальника ГУВД Ташкента — начальник Управления профилактики правонарушений полковник Махкам Миржанович Вафоев назначен также заместителем Дада-Али Зуфарова.
Министерство по поддержке махалли и семьи образовано указом президента от 18 февраля. Ранее сообщалось о назначении первым заместителем министра Эльмиры Баситхановой, заместителями министра — Азизбека Икрамова, Ботира Парпиева и Содикжона Турдиева.
алексей марунов
А что представители правоохранительных структур самые показательные семьянины?
Georg Lepzunski
Вся структура министерства махалли и семьи будет из органов мвд?