Шахноза Мирзарахимовна Соатова назначена советником министра по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы и обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке, сообщило Министерство юстиции.

На посту советника она будет в том числе участвовать в разработке проектов законодательных актов по развитию госязыка и внедрять эффективные формы общественного контроля для соблюдения требований законодательства о государственном языке.

Шахноза Соатова (1977 г. р.) — окончила Ташкентский государственный университет в 1999 году, по специальности — филолог. До назначения работала главным консультантом управления правовой пропаганды и просвещения Минюста. Также ведет канал Bloger Shahnoza в Telegram.