Шахноза Мирзарахимовна Соатова назначена советником министра по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы и обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке, сообщило Министерство юстиции.
На посту советника она будет в том числе участвовать в разработке проектов законодательных актов по развитию госязыка и внедрять эффективные формы общественного контроля для соблюдения требований законодательства о государственном языке.
Шахноза Соатова (1977 г. р.) — окончила Ташкентский государственный университет в 1999 году, по специальности — филолог. До назначения работала главным консультантом управления правовой пропаганды и просвещения Минюста. Также ведет канал Bloger Shahnoza в Telegram.
Сарвар Хатамов
Бундай лавозимни борлигига хайрон колдим, озрок булса хам вазият узгарса яхши буларди шу масалада
Иван Застава
Я как-то кинулся, а в стране нет справочников географических объектов и населенных пунктов.
Такие справочники как минимум должны существовать на госязыке. А с развитием туризма — еще как минимум на 5-6 самых употребимых иностранных языках.
Лёлик Болик
Вопрос о 100% внедрении государственного языка ( то есть латинского алфавита) это очень серьёзный момент. Поэтому не торопитесь уважаемая, не стремитесь к быстрым результатом. Дай бог вам здоровья и здравомыслия . От ваших предложение зависит очень многое.
Fakhridin Usmonov
Қомуслардан бошланармикан иш? 50 йил олдинги имло савияси қаёқдаю, хозиргисиники қаёқда.. "Ъ" белгисини олиб қўйиш, баъзи сўзлардан, ривожланиш эмиш гўё. Тилни илдизидан бегона қилишнинг орқасида, келажакда юридик хужжатларнинг мос келмаслиги туфайли, жуда катта йўқотишлар бўлишини шу холатларни режалаштира билганлар тушунади, ўқитувчиларни пахтага ва кўча супургани ҳайдаган мутасаддилар эмас.