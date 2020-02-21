В пятницу, 21 февраля, на территорию Узбекистана выходит южнокаспийский циклон, смещающийся с районов Каспийского моря через Туркменистан, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В связи с этим местами по Каракалпакстану и Хорезмской области уже наблюдаются небольшие осадки — дождь и снег. По Бухарской, Навоийской областям дожди пройдут в течение дня. По Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям дождь ожидается к вечеру. По остальной территории ожидается сухая и теплая погода.

Температура воздуха будет в пределах +12…+17 градусов, что на 4−5 градусов выше среднемноголетних значений температуры этого дня.

Суббота отметится дождями, проходящими лишь в центральной части республики — по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям. По остальной территории Узбекистана уже установится погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, днем понизится до +8…+13 градусов и, таким образом, приблизится к норме.

В пятницу и субботу местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, отметили синоптики.

В воскресенье на территорию Узбекистана вновь возобновится вынос теплых и влажных воздушных масс с районов Туркменистана. По большей части республики будет наблюдаться погода без осадков, лишь по Самаркандской, Кашкадарьинской областям во второй половине дня ожидается выпадение небольшого дождя.

Дневная температура воздуха вновь повысится до +12…+17 градусов, прогнозирует Узгидромет.