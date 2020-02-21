Президент Шавкат Мирзиёев 19 февраля подписал постановление о дополнительных мерах по развитию сферы лимоноводства в Узбекистане.

В документе отмечается, что в 2018—2019 годах в страну привлекли зарубежные кредитные линии на 46 млн долларов, на площади 730 га созданы лимонные плантации, а общая площадь теплиц по выращиванию лимонов достигла 1221 га.

«Вместе с тем вследствие недостаточности внимания к созданию новых, высокоурожайных и конкурентоспособных на мировом рынке сортов лимонов, неналаженности оказания на должном уровне качественных информационно-консалтинговых услуг, неполного формирования кооперационных отношений неэффективно используются имеющиеся возможности в сфере лимоноводства», — говорится в постановлении.

Ассоциация производителей и экспортеров лимонов переименована в Ассоциацию производителей и экспортеров цитрусовых, субтропических и тропических растений.

В порядке эксперимента создается Научно-практический центр цитрусовых, субтропических и тропических растений при Научно-исследовательском институте садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева с участием ассоциации на основе условий государственно-частного партнерства.

В числе задач центра:

разработка и доведение до производителей продукции рекомендаций по созданию плантаций цитрусовых, субтропических и тропических растений на условиях кооперации;

создание специальных питомников по выращиванию сертифицированных и гарантированных саженцев лимонов;

модернизация действующих теплиц и создание коллекций высокоурожайных экспортоориентированных сортов лимонов и показательных лимонных плантаций;

сертификация цитрусовых, субтропических и тропических растений, экспортной и импортной продукции;

поставка саженцев цитрусовых, субтропических, тропических и декоративных растений, а также цветов и озеленительных культур;

обеспечение производителей продукции минеральными удобрениями и химическими веществами.

Документом установлено, что лимонные плантации будут сооружаться на высвобождаемых из-под хлопка и зерновых, вводимых в оборот земельных площадях с применением ресурсосберегающих технологий.

Строительство плантаций будет покрываться за счет средств в рамках программы «Каждая семья — предприниматель», Фондом развития садоводства и тепличного хозяйства, Государственным фондом содействия занятости, Фондом поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, а также средств международных финансовых институтов.

Кроме того, на финансирование проектов в сфере лимоноводства планируется привлечь зарубежные кредитные линии в размере не менее 100 млн долларов.