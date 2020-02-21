Комиссия ООН по социальному развитию 19 февраля приняла первую в истории организации резолюцию по бездомности, сообщил Центр новостей ООН.

Документ призывает государства обеспечить население доступным жильем и предоставлять социальную помощь, чтобы не допустить ситуации, когда люди вынуждены ночевать под открытым небом, на вокзалах или в антисанитарных условиях в приютах для бездомных,

Соавторы резолюции напомнили, что в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах признается право каждого человека на жилище. А между тем в мире насчитывается примерно 100 миллионов человек, которые не имеют крыши над головой. Еще 1,6 миллиарда человек во всем мире живут в неприемлемых условиях. Ежегодно около 15 миллионов граждан подвергаются принудительному выселению.

Авторы нового документа отметили, что среди бездомных во всех странах мира много подростков и молодых людей. В последние годы на улицах растет число детей-беспризорников — детей, брошенных родителями или осиротевших в результате ВИЧ/СПИД, тех, чьи родители потеряли крышу над головой, а также детей из числа беженцев и нелегальных мигрантов.

В принятой резолюции отмечается, что человек может оказаться на улице из-за экономического кризиса, в результате психических расстройств, распада семьи, бегства от родителей, насилия в семье, в том числе направленного на детей. Причины бездомности многочисленны и взаимосвязаны: от безработицы, проблем со здоровьем до неконтролируемого сноса ветхого жилья.

Члены Комиссии по социальному развитию подчеркнули, что бездомность — это попрание человеческого достоинства. Она является препятствием для осуществления всех остальных прав человека. Те, у кого нет дома, как правило, лишены документов, без которых они не могут устроиться на работу, поступить в школу или пойти к врачу.

Резолюция призывает все государства с целью решения проблемы бездомности принять соответствующие «неотложные меры на национальном и международном уровнях».

Комиссия ООН по социальному развитию поручила государствам собрать данные о числе бездомных, рассортировать данные по демографическим аспектам, таким как возраст и пол, и передать всю собранную информацию в ООН.