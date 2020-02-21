Гражданин Италии Джорджо Гено был найден мертвым в съемной квартире в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

16 февраля примерно в 23:00 в дежурную часть УКД ОВД Мирабадского района поступило сообщение от Ф. Б. — владелицы квартиры, где по временной прописке проживал Джорджо Гено (1992 года рождения).

При осмотре места происшествия установлено, что дверь квартиры не была взломана, предметы в комнатах находились в порядке, на теле погибшего нет телесных повреждений.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется доследственная проверка.

Информация о смерти Джорджо Гено появилась в итальянских СМИ 20 февраля. Сообщается, что родители молодого человека не могли связаться с ним на протяжении трех дней и попросили помощи у местных властей, которые обнаружили его мертвым в квартире.





Фото: starnow.com.au.

Отмечается, что в течение многих лет Джорджо Гено проживал за границей — в Австралии и постсоветских странах. Несколько месяцев назад он переехал в Узбекистан. Родители сообщают, что у их сына не было проблем со здоровье, он занимался бодибилдингом.

По данным австралийского сайта Star Now, Джорджо Гено был начинающим актером и моделью.