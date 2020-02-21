Ташкентский международный инвестиционный форум и пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при президенте Узбекистана пройдут в ноябре.

Правительство приняло это решение «в условиях ухудшения глобальной эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса», говорится в сообщении Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

О переносе форума, который планировалось провести 5−6 марта, на более позднее время стало известно 19 февраля.

«Такой шаг обусловлен необходимостью недопущения распространения вируса 2019 nCov среди участников форума, в том числе зарубежных гостей и граждан нашей страны», — отмечается в сообщении.

По данным МИВТ, число зарегистрировавшихся участников форума «значительно превысило ожидания» оргкомитета и составило 1706 человек, в том числе представители бизнеса — 1284, зарубежных правительств — 422, средств массовой информации — 42. География зарегистрированных участников охватывает 63 страны мира.

Конкретные даты проведения Ташкентского международного инвестиционного форума объявят дополнительно.