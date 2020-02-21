Санжар Миртоирович Юсупов утвержден исполняющим обязанности хокима Чирчика в Ташкентской области на внеочередном заседании городского кенгаша народных депутатов в пятницу, сообщила пресс-служба областной администрации. На этом посту он сменил Кахрамана Рашитова.

Санжар Юсупов в разные годы работал на Ташкентском тракторном заводе и в компании «Узбекистон темир йуллари». До назначения с января 2018 года он занимал пост заместителя хокима Ташкентской области по вопросам капитального строительства и коммуникации.

На совещании хоким региона Рустам Холматов отметил: несмотря на то, что Чирчик — это промышленной город, за последние два года заметно снизился объем производства промышленной продукции.

На мероприятии были также проанализированы накопившиеся проблемы в коммунальной сфере и работа по обеспечению занятости населения, в первую очередь, молодежи.

Ранее «Газета.uz» сообщала о смене руководства в хокимиятах Букинского, Бекабадского, Янгиюльского и Ташкентского районов, а также первого заместителя и заместителей хокима Ташкентской области.