Санжар Миртоирович Юсупов утвержден исполняющим обязанности хокима Чирчика в Ташкентской области на внеочередном заседании городского кенгаша народных депутатов в пятницу, сообщила пресс-служба областной администрации. На этом посту он сменил Кахрамана Рашитова.
Санжар Юсупов в разные годы работал на Ташкентском тракторном заводе и в компании «Узбекистон темир йуллари». До назначения с января 2018 года он занимал пост заместителя хокима Ташкентской области по вопросам капитального строительства и коммуникации.
На совещании хоким региона Рустам Холматов отметил: несмотря на то, что Чирчик — это промышленной город, за последние два года заметно снизился объем производства промышленной продукции.
На мероприятии были также проанализированы накопившиеся проблемы в коммунальной сфере и работа по обеспечению занятости населения, в первую очередь, молодежи.
Ранее «Газета.uz» сообщала о смене руководства в хокимиятах Букинского, Бекабадского, Янгиюльского и Ташкентского районов, а также первого заместителя и заместителей хокима Ташкентской области.
Tina Zinkevich
А какие Ташкент ожидают перемены, кроме ректоров?
Максим Сергашов
Может, теперь в городе порядок наведут. Будем надеяться на нового хокима. Удачи ему.
Аброр Кадыров
Хокима Кибрая поменяйте, может дорогу в Чингельды уже закончат
Aider Hurshidov
Необходимо принять меры по поводу Чирчикской Электростанций так как деньги людей оплачиваюших за свет уходят к должникам.
Artem Tom
Может быть, уважаемый и.о. Хокима, наконец, уберет бетонные блоки, которыми перегородили выезд на площадь у Дворца Химиков на Новый Год, но так и не убрали после этого? Я про те, что возле фитнес-центра. Там 6 домов пользуются этим выездом, это местная главная дорога, но хокимият КАЖДЫЙ ГОД забывает убрать оттуда блоки после Нового Года. В прошлом году жители нанимали автобус (грузовика не оказалось), который с помощью буксировочных тросов расчищал дорогу.