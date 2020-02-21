Bizning Uylar Development в честь дня рождения компании дарит покупателям выгодные скидки на приобретение квартир во всех своих жилых комплексах.





Только до 29 февраля на покупку любой квартиры во всех жилых комплексах Bizning Uylar Development клиентам будут предоставлены грандиозные скидки.





Это хорошая возможность приобрести квартиру с готовым качественным ремонтом по наиболее выгодным условиям.





Офисы продаж работают ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.





Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

Instagram: @bizninguylar

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