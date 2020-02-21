Центральный банк Узбекистана сообщил о разработке системы мгновенных платежей «Анор», позволяющей в режиме реального времени круглосуточно осуществлять межбанковские переводы денежных средств между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Система построена на основе технологии веб-сервисов с использованием электронно-цифровой подписи. Поступившие на счет получателя через данную платежную систему денежные средства становятся доступными в момент их получения.

Тестирование системы, в которой участвует ряд коммерческих банков, в том числе «Хамкорбанк», «Трастбанк», «Ипотекабанк» и «Туркистонбанк», было инициировано ЦБ в конце 2019 года. Опытная эксплуатация запущена 18 февраля. За первые два дня через систему было проведено более 1000 платежей на общую сумму почти 20 млрд сумов.

В течении февраля-марта к пилотному проекту планируется поэтапное подключение и остальных банков страны.