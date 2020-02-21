Студия мультипликационных фильмов Национального агентства «Узбеккино» получила компьютерное оборудование, программное обеспечение и фототехнику для создания анимационного контента.

Оборудование передано в рамках проекта ЮНЕСКО «Укрепление культурной и креативной индустрий в Лаосе, Узбекистане и Руанде», сообщила пресс-служба представительства организации в Узбекистане.

Новая фототехника также поможет развитию кукольной анимации. «Сегодня производство кукольной анимации изменилось, и вместо пленочных кинокамер можно использовать цифровые фотоаппараты. В наших планах возродить кукольную анимацию в Узбекистане», — отметил режиссер-аниматор Азиз Мухамедов.

Как отмечается в сообщении, ЮНЕСКО поддерживает развитие анимационной индустрии в Узбекистане через повышение знаний и навыков сотрудников мультипликационных студий и оказывает им материально-техническую помощь.

Недавно представительство ЮНЕСКО организовало тренинг по анимационному сториборду (раскадровке), который проводил режиссер-аниматор из Беларуси Михаил Тумеля.

Проект «Укрепление культурной и креативной индустрий в Лаосе, Узбекистане и Руанде» стартовал в 2017 году при финансовой поддержке Министерства культуры, спорта и туризма Республики Корея. Он направлен на развитие киноиндустрии в Узбекистане, а также на охрану и продвижение разнообразия форм культурного самовыражения.