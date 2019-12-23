23 декабря по Узбекистану наблюдается погода без осадков лишь во второй половине дня в отдельных горных районах возможен небольшой снег. Температура ожидается в пределах +2…+7 градусов, сообщил Узгидромет.

24 декабря холодный антициклон начнет постепенно отступать, смещаясь на северо-восточную часть Казахстана. По стране ожидается погода без осадков, лишь по Андижанской, Наманганской, Ферганской областям ночью и в первой половине дня местами возможны небольшие осадки (дождь, снег) и в отдельных горных районах возможен небольшой снег.

Дневная температура воздуха будет постепенно повышаться и составит +5…+10 градусов, ночью — сохранится в пределах ­-5…0 градусов.

Со среды и до конца недели по территории Узбекистана ожидается хорошая погода без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться ночью до 0…+5 градусов, днем — до +10…+15 градусов, что на 3−5 градусов выше нормы, добавили синоптики.

В течение недели в ночные и утренние часы местами по республике возможно ухудшение видимости из-за туманов.