Узбекистан, долгое время неизвестный большинству жителей Запада, уже сейчас формирует туристическую сцену на 2020 год, пишет американский сайт CNN Travel.

Ранее Lonely Planet назвало Узбекистан, наряду с остальной частью Центральной Азии, регионом №1 для путешествий в новом году благодаря новым возможностям безвизовых поездок. Газета The Economist выбрало республику страной года, указав на значительные правительственные реформы.

Все это, плюс его нетронутая история и замечательная еда, делают Узбекистан все более популярным направлением, говорится в статье.

«Следующий год будет самым подходящим временем для посещения Узбекистана, прежде всего, из-за новых визовых реформ», — подчеркивается в статье. Сейчас в стране действует безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 65 стран, а также упрощенный порядок оформления виз для граждан 77 стран.

«Возможно, самое привлекательное качество Узбекистана и региона Центральной Азии — это нетронутая и священная история, которая сохранилась на протяжении тысячелетий», — считают авторы, добавляя, что это регион «с освежающим отсутствием шумихи и толп».

В статье также отмечается, что в последние годы социальные сети «проливают новый свет» на страну и ее главные достопримечательности, стали популярны хештеги #VisitUzbekistan, #VisitTashkent, #VisitSamarkand и #TravelCentralAsia.

Авторы характеризуют узбекскую кухню как ароматную и сытную, с множеством блюд из риса. Самое популярное блюдо в стране — плов, отмечают они.