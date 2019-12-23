Компания «Узбекистон темир йуллари» планирует к весне 2020 года запустить транзитные поезда в Азербайджан и Грузию, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика.

Об этом говорилось в Ташкенте на встрече руководителей железных дорог Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Кыргызстана и Туркменистана по развитию международного мультимодального маршрута между этими пятью странами.

«Запуск пилотного транзитного контейнерного поезда по мультимодальному маршруту запланирован в течение I квартала 2020 года», — говорится в сообщении на сайте компании по итогам встречи.

В ходе заседания его участники установили единые транзитные тарифные ставки и условия перевозки грузов по маршруту, обсуждена логистическая инфраструктура. Стороны также договорились о создании координационного комитета в составе руководителей железных дорог стран-участниц, под председательством министерства транспорта Узбекистана.

Напомним, еще в первом квартале 2018 года планировалось приступить к пилотным транзитным перевозкам по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Она была открыта в октябре 2017 года на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. По оценке его участников, на начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.