Нападающий сборной Узбекистана и российского клуба «Ростов» Эльдор Шомуродов попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Fox Sports — это сеть платного телевидения в Юго-Восточной Азии, которая вещает в Гонконге и Юго-Восточной Азии. В настоящее время она управляется Fox Networks Group Asia Pacific, дочерней компанией The Walt Disney Company.

Всего в списке 24 игрока, среди которых такие футболисты, как Такуми Минамино («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд», Китай) и другие. Голосовать за номинантов будут представители ведущих спортивных изданий Азии.

В пресс-службе клуба отметили, что эта награда не имеет отношения к премии футболист года в Азии, присуждаемой Азиатской конфедерацией спорта (АФК).

В августе 24-летний Эльдор Шомуродов был признан лучшим футболистом российской Премьер-лиги (РПЛ) по итогам месяца. По итогам первой части сезона в чемпионате России узбекистанец занимает второе место в гонке бомбардиров с 10 голами, нападающий «Зенита» Артём Дзюба (11) возглавляет таблицу.