Авторитетные специалисты электронного издания CNET, посвященного современным компьютерным разработкам, бытовой технике и другим цифровым гаджетам, подвели итоги 2019 года. В них было выделено множество продуктов, достойных не только внимания, но и содержимого кошельков. В категориях Best high-end TV for the money и The picture quality king первые строчки заняли OLED-телевизоры от LG, которые заслужили прекрасные отзывы за невероятный уровень черного цвета и высокое качество изображения.

«Если вы еще никогда не видели OLED-телевизор в действии, а вам важно качество видео, то вас ждут великие открытия. Модель OLED-телевизора LG способна воспроизвести безупречный черный цвет, что делает общее изображение на экране значительно глубже и более реалистичнее, чем в любом из других телевизоров, которые мы когда-либо видели», — отметили эксперты издания CNET.





Технология OLED — это новое слово в производстве телевизоров. В таких моделях реализовано оптимальное качество изображения. OLED (Organic Light-Emitting Diode — органический светодиод) — технология, при которой пиксели с индивидуальной подсветкой обеспечивают передачу точного реалистичного цвета, прекрасную контрастность и абсолютную четкость изображения. Зритель видит яркие, живые цвета, максимально приближенные к реальности и мелкие детали, даже в сценах с темным освещением, рассмотреть которые возможно благодаря безупречному черному цвету вокруг объекта.

Благодаря тому, что светодиоды включаются и выключаются самостоятельно, независимо друг от друга, глядя на экран OLED-телевизора можно понять, что такое бесконечная контрастность. Все переходы и игра теней даются телевизору легко и непринужденно, картинка получается максимально глубокой, а цвета выдаются такими, какими они и должны быть — без серых переходов или смешения оттенков. Важно, что этот эффект получается при любом внешнем освещении и не зависит от угла просмотра. При дневном свете или в полной темноте, из центра комнаты или из дальнего угла будет одинаково видно четкое изображение на экране.





Чтобы понять всю суть характеристики «безупречный черный цвет», стоит посмотреть изображение, которое содержит небольшие участки яркости в середине темных кадров. Такие сцены в большом количестве можно встретить в фильмах о Гарри Поттере или в историях о приключениях знаменитого пирата Джека Воробья. Панорама ночного Хогвартса с огнями в окнах или вид огромного корабля со светящимися каютами будут выглядеть ошеломительно.

Важный плюс OLED-технологии — отсутствие дополнительных источников подсветки, что дает возможность создать по-настоящему тонкий корпус и улучшить конструкцию панели в несколько раз. Все модели выполнены в стиле Art Slim — функциональность, стиль, удобство и изысканность. Телевизор вписывается в любой интерьер, удобен в использовании и интуитивен в управлении. К этой модели телевизора прилагается пульт со встроенным гироскопом, который реагирует на движение руки.

Приобрести продукцию LG, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов GoodZone: (+998) 71−207−03−07;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

Официальные странички LG Uzbekistan в социальных сетях:

Facebook: fb.com/LGUzbekistan

Instagram: @LGUzbekistan

Telegram: t.me/lguzbekistan

На правах рекламы.