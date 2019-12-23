20 и 21 декабря в вестибюле перехода между станциями «Пахтакор» и «Алишер Навои» ташкентского метрополитена и в развлекательном комплексе Ice City тысячи людей стали свидетелями необычной акции от компании IMZO.





У пассажиров метрополитена и посетителей развлекательного комплекса была возможность отвлечься от повседневной суеты и согреться в танце, соперничая друг с другом.





От желающих попасть в заветную четверку конкурсантов не было отбоя. Люди снимали верхнюю одежду и, отбросив все заботы, отрывались в зажигательных танцах. Победители танцевальных баттлов получили вкусные и теплые подарки от бренда IMZO.





В перерывах между раундами публику разогревали ребята из танцевального коллектива Double Touch под руководством Сергея Злотникова.





Сотни людей согрелись и зарядились позитивом от акции «Согрейся с IMZO!».

Видеоотчет о том, как прошли два дня танцевального марафона «Согрейся с IMZO!»:

На правах рекламы.