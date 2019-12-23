Южнокорейская Kobea Group 20 декабря получила первую лицензию на открытие крипто-биржи в Узбекистане. Документ выдан Национальным агентством проектного управления при президенте, сообщила пресс-служба ведомства.

Kobea Group позиционирует себя технологической компанией, ориентированной на разработку различных решений в сфере цифровой экономики, в том числе по технологии блокчейн.

Компания намеревается заниматься крипто-биржевой деятельностью с соблюдением национального законодательства Узбекистана и международных стандартов по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, отмечается в сообщении.

Издание Spot.uz уточняет, что Узбекистан давно сотрудничает с Kobea — совместно с этой компанией в стране создается блокчейн-академия.

20 декабря НАПУ, являющееся уполномоченным органом в сфере оборота крипто-активов, определило правила осуществления крипто-биржевой торговли. Они предусматривают, что резиденты Узбекистана вправе заключать на крипто-биржах исключительно сделки по продаже крипто-активов.

Кроме того, крипто-активы не могут быть использованы на территории в качестве средства платежа или приема оплаты.

В июле прошлого года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по развитию цифровой экономики, в числе которых — внедрение блокчейна в госуправление, развитие крипторынка и майнинг. Спустя несколько месяцев был определен порядок деятельности крипто-бирж.