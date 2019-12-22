С 8:00 22 декабря в Узбекистане начались выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов. Голосование продлится до 20:00.

Корреспондент «Газеты.uz» побывал на 130-м избирательном участке Мирзо-Улугбекского района Ташкента, расположенного в здании школы №14.

Как сообщили в штабе, к участку приписаны 2900 жителей района. Первые избиратели пришли уже спустя пять минут после начала голосования. По состоянию на 8:30 их число достигло 30.

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