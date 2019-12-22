Председатель Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирза-Улугбек Абдусаломов призвал граждан страны принять активное участие в выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов.

«Это один из важнейших процессов, которые определяют будущее нашей страны», — сказал он на пресс-конференции в воскресенье.

В 8:00 часов 10260 избирательных участков по всему Узбекистану открыли свои двери. Они будут работать до 20:00 часов.

За рубежом будут действовать 55 участков при дипломатических представительствах страны. В восточных странах участки уже начали работу. В западных государствах голосование начнется позже.

Впервые используется автоматизированная система управления выборами, включающая единый электронный реестр избирателей. В него включены 20 миллионов 495 тысяч 457 избирателей, в том числе 18 миллионов 797 тысяч 810 человек, или 91,7%, в Узбекистане и 1 миллион 697 тысяч 647 человек, или 8,3%, за рубежом.

Кандидатами в депутаты нижней палаты парламента были зарегистрированы 750 человек, однако позже 6 из них написали заявления о снятии своих кандидатур.

Комментируя этот факт, Мирза-Улугбек Абдусаломов подчеркнул, что это было исключительно их собственное желание. «В первую очередь нас интересовало, было ли оказано на них административное или другое давление, это самый важный для нас вопрос. Но это было их личное решение, партии их поддержали, а мы удовлетворили заявления», — сказал он.

Председатель ЦИК отметил, что снятие кандидатур — «это естественное явление» и право кандидатов, данное им законодательством.

По словам Мирза-Улугбека Абдусаломова, грубых нарушений в ходе избирательной кампании, длившейся с 20 сентября по 20 декабря, зафиксировано не было. При этом он сообщил, что в ЦИК поступило много предложений и замечаний, которые касались в основном технических вопросов, связанных с проведением кампании. По отдельным случаям ЦИК принимал необходимые меры.

На нынешних выборах впервые на 60 участках установлено по 2 видеокамеры, которые работают в онлайн-режиме. Наблюдать за этими участками можно через сайт ЦИК.





Он призвал граждан и наблюдателей, заметивших нарушения в процессе голосования, свободно обращаться по номерам телефонов, указанных в информационных материалах на каждом участке.

Кроме того, впервые на 20 участках установлены специальные устройства биометрической идентификации граждан. Если эти эксперименты будут признаны успешными, в будущем такая работа будет расширена на всю страну, сообщил руководитель ЦИК.

По данным Центризбиркома, за выборами наблюдают более 820 представителей 10 авторитетных организаций из 50 стран, а также свыше 70 тысяч наблюдателей от пяти политических партий и органов самоуправления граждан. Процесс голосования освещают 135 журналистов от более 70 зарубежных СМИ и более 1000 журналистов отечественных СМИ.