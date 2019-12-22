На избирательных участках при дипломатических представительствах Узбекистана за рубежом по данным на 12:00 проголосовало 1455 граждан страны. Об этом на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии сообщил первый заместитель министра иностранных дел Ильхом Нематов.

«На выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и кенгашей народных депутатов голосуют от Владивостока в России до Вашингтона в США», — отметил он.

Согласно информации, которую в оперативном режиме получает МИД Узбекистана, в Сеуле проголосовал 201 человек, во Владивостоке — 125, в Куала-Лумпуре — 121, в Пекине — 120, в Душанбе — 211, в Нур-Султане — 105.

Всего за рубежом открыты 55 избирательных участков. Число зарегистрированных на них избирателей составляет 1 миллион 697 тысяч 647 человек.

«У нас есть право сказать, что на нынешних выборах мы полностью обеспечили избирательное право наших граждан, живущих и обучающихся за рубежом», — подчеркнул Ильхом Нематов. Если раньше за рубежом могли голосовать только соотечественники, зарегистрированные в консульских учреждениях Узбекистана, то в этом году такое право предоставлено всем, кто мог зарегистрироваться.

Он признал, что охватить всех соотечественников за рубежом все еще нет возможности, и это большая задача для властей страны для будущих выборов. Одним из решений может быть внедрение электронного голосования.

Количество избирательных участков также было увеличено. К примеру, в России открыто 8 участков, в Казахстане — 3, в США, Республике Корея, Турции, ОАЭ и некоторых других странах — по 2.

На 12:00 по ташкентскому времени за рубежом были открыты 37 участков в 25 странах. Позже всех откроются участки в Вашингтоне и Нью-Йорке — в Ташкенте в это время уже будет 18:00, рассказал Ильхом Нематов.

Он отметил, что каких-либо нарушений законодательства отмечено не было. В целом наблюдается активность избирателей, что говорит об их высокой заинтересованности в процессе и политической сознательности, сказал первый заместитель главы МИДа.