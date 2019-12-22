Председатель центрального совета Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров проголосовал на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов, передает корреспондент «Газеты.uz».

Он пришел на избирательный участок с семьей около 10:30 утра.

В беседе с корреспондентом Алишер Кадиров отметил: «Мы завершили очень важный для Узбекистана процесс обновления. Эти выборы — совершенно новая для нашей страны реальность, где каждый гражданин республики выражает свое волеизъявление, как быть Узбекистану в ближайшие пять лет. Все партии предложили своим избирателям, как нужно обновить Узбекистан и как решить вопросы, которые до сих пор мучают граждан, общество».

К 225-му избирательному участку приписаны 1838 человек, по состоянию на 11:40 проголосовали 641 человек, или 34,5%.

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