На 867-м избирательном участке Яккасарайского района, расположенном в здании Академического лицея при УзГУМЯ №3, к 9:00 утра проголосовали 45 человек из 1165 приписанных к участку, передает корреспондент «Газеты.uz».

По словам наблюдателей, нарушений в ходе голосования на данный момент не зафиксировано.

Избиратель Нуриддин А. считает, что самое главное, чтобы новые депутаты занялись вопросами здоровья населения и трудоустройства.

Сотрудник схода граждан махалли, где проживает корреспондент, попросил журналиста отдать свой голос правящей партии.