Разработчики компании LG выступили против привычных белых и матовых конструкций кондиционеров и создали эксклюзивную премиальную модель ArtCool Gallery. Теперь покупатели могут приобрести этот необходимый в местных климатических условиях гаджет в формате изящной настенной рамы для картин.

В основе конструкции внешней панели — специальное закаленное стекло, которое не теряет своего вида со временем. А картины за ним можно менять по своему усмотрению, в зависимости от настроения. Таким образом можно вписать кондиционер в любой, даже наиболее роскошный интерьер. И ни один гость не заподозрит, что под шедевром искусства спрятано мощное климатическое устройство с инверторным мотором и многочисленными функциями.





Распределение холодного воздуха происходит по принципу 3D: струи направлены вверх, вниз и в стороны, охватывая всю площадь помещения. Технология SMART Invertor — сердце кондиционера — отвечает за снижение потребляемой электроэнергии и более точно поддерживает заданную температуру вне зависимости от режима работы.

Модель кондиционера LG ArtCool A12AW1 снабжена системой очистки Neo Plasma Plus: специальные фильтры очищают воздух от мельчайших частиц пыли, неприятных запахов и других бытовых раздражителей. В результате чего пользователи будут дышать чистотой и свежестью.





В производстве данной модели кондиционера используются сберегающие технологии и износостойкие материалы, за счет чего срок его службы увеличивается. Наружный блок отличается меньшим уровнем шума, а гарантийный срок на инверторный компрессор по-прежнему составляет десять лет.

Приобрести кондиционеры LG ArtCool Gallery A12AW1, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

сеть магазинов GoodZone: (+998) 71−207−03−07;

фирменный магазин LG в ТРК Next (+998) 95−143−00−03.

Служба сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Важно: номер необходимо набирать полностью. Для жителей Узбекистана звонок бесплатный.

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