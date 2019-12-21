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21 и 22 декабря
Что делать на этих выходных в Ташкенте?
Заключительная часть "Звёздных войн", финал высшей лиги КВН, Coca-Cola New Year Festival 2020, новогодние вечеринки, ярмарки и другие мероприятия, которые стоит посетить на выходных.
"Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Фантастика, фэнтези, боевик, приключения
"Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Финал высшей лиги КВН Узбекистана
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Выходные в "7 Пятниц"
Музыкальные вечера в Fabis
Финал высшей лиги КВН Узбекистана
Выставка истории образования Хорезма в Bonum Factum
Ярмарка российского меда «Бочка с медом»
Концерты Севары Назархан
Финал турнира «Гран-при Axelon»
Coca-Cola New Year Festival 2020
Coca-Cola New Year Festival 2020
IlkhomRockFest
Сезон зимних игр Арчери Таг в Экопарке
Открытие зимнего сезона в Amirsoy Resort
Afisha.uz - все события Ташкента!
IlkhomRockFest
«Дармарка» в доме №45
Арт-базар в Доме фотографии
Новогоднее представление в Планетарии
Творческие мастер-классы в Next'e
«Канцелярия Санты» в Parus'e
Новогодняя музыкальная сказка «Снежная королева»
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