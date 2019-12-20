Поддержку в открытии бизнеса получили 50 женщин из Самаркандской и Бухарской областей, переживших домашнее насилие, в рамках программы реинтеграции. Они прошли обучение на тренингах и получили знания и навыки для запуска стартапов.

Проект «Продвижение прав женщин посредством усиления роли женских общественных организаций в развитии гражданского общества в Узбекистане» был реализован в 2018—2019 годах французским Агентством по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) совместно с Комиссией по вопросам обеспечения гендерного равенства Узбекистана, Комитетом женщин страны и ННО «Мехр кузда», «Ойдин нур» и «Рахмдиллик». Финансовую поддержку предоставил Европейский союз.

«Как ЕС мы горды принимать активную роль в таких проектах», — сказал глава секции сотрудничества Делегации Евросоюза в Узбекистане Франсуа Бежо. Он отметил важность обеспечения верховенства закона и защиты прав человека.

«Уважение к женщинам нужно прививать со школы, с детства. Вопросы насилия и нарушения прав женщин должны обсуждаться», — подчеркнул он.

Как сообщалось на пресс-конференции ACTED в среду, в рамках проекта более 650 женщин и их детей получили доступ к услугам приютов и медицинскому обслуживанию. Свыше 4300 женщин получили медицинские, психологические и юридические консультации.

По словам директора «Рахмдиллик» Бибисоры Ориповой, средний возраст женщин, вынужденных обращаться за помощью в организацию, составляет 18−35 лет.

«Насилие не выбирает статус, возраст и даже пол. У нас также есть определенное количество мужчин, [пострадавших от насилия]. Но подвержены больше женщины», — подчеркнула национальный координатор по вопросам гендерного равенства ACTED Фарзона Хашимова.

Одной из мер профилактики насилия, которые осуществляют ННО, является индивидуальный диалог с мужчинами, подвергших насилию членов своей семьи. Такой диалог позволяет улучшить отношения в семье, говорилось на мероприятии.

Региональный координатор ACTED в Узбекистане Дильфуза Закирова отметила, что проект был начат с проведения оценки ситуации в 101 махалле в Ташкентской, Самаркандской и Бухарской областях.

По итогам анализа подготовлен пакет рекомендаций, включающих разработку программы реинтеграции для жертв насилия, профилактику дискриминации в их отношении и принятие мер по повышение осведомленности населения о правах женщин.

Программа реинтеграции направлена на профилактику попадания женщин из группы риска в кризисную ситуацию и расширение их социально-экономических возможностей. Она включила в себя шесть модулей: правила общения в семье, навыки в решении конфликтов, юридическая подготовка, профессиональное обучение, разработка бизнес-плана и планирование семейного бюджета.

Бизнес-планы 50 женщин получили гранты ACTED в виде оборудования и необходимых материалов.

Продукция, которую изготавливают женщины, получившие финансирование стартапов.

«Я училась на факультете экономики, но не закончила, потому что у нас были сложности с деньгами. Мой муж выпивал… Я развелась в 30 лет, у меня были большие финансовые проблемы. Мне оказали психологическую и медицинскую поддержку. Благодаря ACTED я смогла открыть свое небольшое швейное предприятие», — сказала одна из получателей гранта.

«Мой муж бил меня, — рассказала молодая женщина. — Он сломал мне обе руки. Благодаря поддержке шелтера мне удалось сделать операцию. В феврале или марте мы собираемся посеять томаты в нашей теплице».

В рамках проекта также проведена оценка работы 15 ННО и тренинги по финансовому и камерному менеджменту, написанию проектных предложений и составлению бюджета. Несколько ННО также получили гранты.