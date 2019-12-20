Накануне выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса «Газета.uz» поговорила с председателем центрального совета Демократической партии «Миллий тикланиш» Алишером Кадировым. Лидер партии поделился мнением о том, почему «Миллий тикланиш» считает образование самой важной сферой для развития страны, о пассивности партий в прошлом, о необходимости поэтапной отмены прописки, объявления налоговой амнистии, об организованном экспорте трудовых ресурсов и других темах. С предвыборной программой партии можно ознакомиться на ее сайте.





— Кто является вашим электоратом?

— Наш электорат — это, в основном, интеллигенция, учителя, предприниматели, особенно ремесленники, ученые. Мы считаем всех узбекистанцев своим электоратом, поскольку наша партия обращается ко всем узбекистанцам.

— Какова ваша цель на этих выборах?

— Цель — взять большинство мест в парламенте и через это внести кандидата на пост главы правительства, согласовав [решение] с президентом, а также реализовать свои задачи и цели в Узбекистане с членами правительства, которые способны на это.

— Что вы делаете, чтобы получить большинство голосов?

— В этой кампании мы применили другой подход. Мы сделали выводы из ошибок, допущенных в ходе прошлых избирательных кампаний. Провели внутренние реформы организационной структуры. У нас есть база из 28 тысяч кандидатов, мы пересмотрели кандидатов в депутаты. При этом мы постарались выбрать тех кандидатов, которые способы быть активными в группе районных и областных депутатов, правильно понимать цели и задачи партии.

Партия в этом созыве хочет реализовать серьезные дела, превратиться в активную фракцию, которая будет иметь свои место и требования. Исходя из этого, когда мы меняли организационную структуру, мы создали учебный центр по обучению и повышению квалификации районных и областных депутатов. Обучению с точки зрения политического мышления и того, как будут реализованы цели и задачи партии. Раньше такого не было.

Мы видим одним из главных недостатков партии в предыдущих созывах то, что мы могли делать много заявлений, объявлять много целей, но у нас не было достаточного потенциала и возможностей реализовать их. Сегодня мы хотим не только делать заявления, но и иметь пути их реализации.

— Сколько мест в Законодательной палате рассчитываете получить?

— Сейчас численность нашей фракции составляет 36 человек. В предстоящем созыве мы должны занять в парламенте наибольшее число мест. Должно быть больше 75 мест, то есть у нас должна быть возможность единолично выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, а не в коалиции с другой партией.

— В случае победы какие кандидатуры могут быть предложены на ключевые посты — посты министров?

— После того, как партия получает большинство, она выдвигает кандидата на пост премьер-министра. А порядок назначения министров при согласовании с парламентом немного отличается. Для нас самая актуальная задача — получить большинство мест в парламенте и внести кандидатуру премьера. После внесения кандидатуры будут рассматриваться министры…

Все министерства очень важны. Но партия, в первую очередь, намерена направить все свои силы и возможности на реформы в сфере образования. Потому что для Узбекистана началась историческая эпоха. Узбекистан должен найти место в сегодняшнем неспокойном мире, где наблюдается процесс изменений мировоззрений, мнений.

Нас больше беспокоит то, каким будет Узбекистан через 50 лет, чем каким будет сегодня. Мы обеспокоены тем, что Узбекистан не в полной мере может воспользоваться возможностями для развития из-за проблем в школах, системе дошкольного образования, семьях. В короткое время нужно быстро изменить среду в семье, у нас есть свои предложения. Во-вторых, нужно создать систему воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, потому что возраст до 7 лет — это время формирования личности. В это время мы должны вырастить честного, благородного, правдивого, справедливого человека, который воспитан на основе наших традиций, уважает общество, человеческие и общечеловеческие ценности.

Дальше, конечно же, школа. Во всем мире система школьного образования готовится к переходу к абсолютно новой концепции, она меняется. Но мы сегодня не можем изменить содержание и суть школ. В школах очень много проблем. С этой точки зрения партия считает Министерство народного образования самым важным министерством и направит все силы на реформы в этой сфере.

— Вы определились с кандидатом на пост премьер-министра в случае победы?

— У нас есть первичные и вторичные цели. Сейчас главное — получить большинство мест в парламенте, увеличить число депутатов, отобрать кандидатов и добиться того, чтобы их избрали на местах.

— В чем, по вашему мнению, разница между выборами в 2019 и 2014 году?

— Разница огромная. В том смысле, что мы наблюдаем в Узбекистане кардинально меняющуюся среду. Термин «обновляющийся Узбекистан» как раз подходит для описания. Начатая президентом эпоха обновления касается всех сфер.

Сейчас много критики о том, что «парламент проснулся», «политические партии проснулись», «раньше депутаты спали, а сейчас проснулись». Я бы ответил так, что парламент начал свою работу в одной политической среде и заканчивает ее в совершенно другой политической среде.

Президент смог изменить взгляды, экономическую политику, отношение к партиям, в целом были поворотные моменты с точки зрения роли и места депутатов, партий, парламента в обществе. Выборы тоже проходят совершенно по-другому. Если спросите пример с фактами, то в 2014 году у нас было разобщенное законодательство о выборах, а сейчас принят единый Избирательный кодекс. В нем очень много изменений, которые создали систему для открытых и прозрачных выборов, способную отразить истинную волю народа. По этой причине нынешние выборы пройдут открыто, что в итоге приведет к созданию настоящего парламента

— Удовлетворяет ли вас действующий порядок финансирования избирательной кампании?

— Эта система придумана не нами. Практически во всех избирательных системах есть порядок выделения бюджетных средств партиям для выборов. Конечно, бюджет — это деньги народа. А внешнее финансирование политических партий, особенно финансирование избирательного процесса, является недопустимым условием для государства. С этой точки зрения на сегодняшний день это правильная система финансирования политических партий.

Но если вы скажете, есть ли неиспользуемые возможности, то я скажу, что да. В этом есть глубокий смысл. Например, если смотреть на это с точки зрения численности последователей, членов партий, то у партии «Миллий тикланиш» свыше 301 тысяч членов. При этом население Узбекистана превышает 33 миллиона человек. Почему у партии нет 2 миллионов, 5 миллионов сторонников? На это можно смотреть как со стороны сторонников, так и со стороны финансовых возможностей партии. Да, членские взносы — это источник дохода партий. Во-вторых, низкий интерес к партиям, политическим процессам связан с ограничением спонсирования партий, что, в свою очередь, сокращает их возможности.

В этом смысле сегодняшняя политическая активность в Узбекистане превращается в политическую активность партий, увеличивается число их членов, последователей, наблюдается рост числа спонсоров. Думаю, даже если не на этих выборах, то на следующих мы увидим партии с совсем другими финансовыми возможностями.





— Насколько партия реализовала предвыборную программу 2014 года?

— В свою предвыборную программу 2014 году в качестве важнейших пунктов мы включали задачи по сохранению объектов материального культурного наследия, развитию туризма, о законе о государственном языке, сфере дошкольного образования. В предыдущем созыве в некоторой степени мы добились своих целей. Например, в стране кардинально изменилось отношение к туризму. Созданные условия для развития туризма совершенно отличаются от того, что было раньше.

Но мы считаем, что этого недостаточно, поскольку есть конкретные проблемы, которые мешают дальнейшему развитию сферы. Число туристов не соответствует возможностям Узбекистана, их должно быть в разы больше. Но есть проблемы с сфере транспорта, сервисного обслуживания… С точки зрения создания условий для туристов мы знаем точные проблемы.

Если в прошлом созыве у нас был формальный подход к туризму — были приняты закон, указы и постановления президента, ряд нормативно-правовых актов — это тоже проделанная работа, но в этот раз в программу мы включили меры с точки зрения реализации на практике, определили конкретные проблемы в сфере туризма. Во время нового созыва мы будем работать над совершенствованием законодательства вместе с решением практических вопросов.

Создание системы дошкольного образования — это, конечно, инициатива президента, но это всегда было мечтой нашей партии. Мы этим гордимся.

Закон о государственной языке — это тема, в рамках которой нам стыдно говорить о результатах. Этот закон всегда был в нашей программе, но в этом вопросе есть «орфографический казус» — формирование двух видов орфографии. Несоответствие закона о государственном языке практическими требованиями сегодняшнего времени. В этих вопросах, к сожалению, партия ничем не может похвастаться. В новую программу мы включили не формальный подход, а практический.

— Чем предвыборная программа 2019 года отличается от программы 2014 года?

— Предыдущая предвыборная программа партии «Миллий тикланиш» не могла похвастаться конкретными фундаментальными вопросами. Да, на этих выборах также акцентируется внимание на реформы в сфере образования и воспитания под лозунгом «Не изменив человека, невозможно изменить общество», но мы также внесли конкретные предложения и задачи по экономическим вопросам.

Например, в Узбекистане есть только одна кредитно-банковская система, а в мире очень много разных финансовых инструментов. У нас применяются ограниченные финансовые инструменты. В мире широко применяется альтернативная система партнерского кредитования. В Узбекистане на это есть спрос, есть желающие воспользоваться этой системой. В предстоящем созыве мы будем серьезно работать над реализацией этого предложения.

Кроме того, с учетом начала эпохи обновления Узбекистана, кардинального изменения экономической политики, невзирая на ошибки предпринимателей, хотим предложить налоговую амнистию. Ошибки были допущены не по собственному желанию предпринимателей, они были связаны с системой. Поэтому мы выдвигаем предложение объявить налоговую амнистию и для физических лиц, и для предпринимателей начиная с 1 января 2020 года.

Коммунальные услуги — серьезная проблема. У нас много проблем в сфере производства энергоресурсов и доставки потребителям. Энергоресурсы поставляются населению по цене, которая в несколько раз дешевле себестоимости. Это покрывается за счет бюджета. Для государства это большой груз, он будет мешать развитию.

В отрасли, где не покрывается себестоимость и нет дохода, не будет модернизации. Она будет терять привлекательность и не сможет привлекать инвесторов. Энергетическая отрасль сильно отстает, эту проблему не решить только с помощью государственных средств. Партия предлагает дифференцировать потребителей исходя из уровня их доходов хотя бы на определенное время.

Предвыборная программа 2019 года отличается от предыдущей тем, что в этом созыве мы определили задачи не только по культурному и духовному развитию страны, улучшению благосостояния людей, но и по экономическим вопросам.

— Как проходил процесс подбора кандидатов в Законодательную палату и местные кенгаши? Наблюдалось ли прямое или косвенное вмешательство хокимов?

— Партия выразила свою волю при отборе кандидатов. У нас есть база из 28 тысяч кандидатов. Мы отобрали кандидатов в депутаты районных, областных кенгашей, в парламент, при этом проводился постоянный анализ. Бывают разные сообщения о вмешательстве… В этот раз созданы большие возможности, чтобы партии смогли предъявить свои желания и предложения. Никаких проблем не было. Но одна все-таки есть.

Например, при отборе кандидатов — хотите вы этого или нет — для более детального изучения мы вынуждены сотрудничать с некоторыми ведомствами. Сегодня у нас не такие могущественные партии. Я знаю кандидата, его активность, отношение к партии, но я не знаю, как он формировался в течение последних 10 лет. Бывало такое — мы выбираем кандидата, а спустя некоторое время он начинает мыслить противоположно идеям партии, реализует деструктивные идеи.

Партия в своей системе не имеет таких аналитических возможностей. Возможно, на следующих выборах чья-то помощь не понадобится, но сейчас «Миллий тикланиш» вместе с органами внутренних дел анализирует кандидатов, пытается получить о них информацию. В таких целях изучения мы попросили у них помощи. Но партия сама определяла кандидатов и куда их выдвигать.

В процессе отбора была обеспокоенность. Президент в своем обращении парламенту в конце 2018 года говорил, что хокимы не будут председателями местных кенгашей народных депутатов. Но решение по этому вопросу затянулось. Звучат опасения, что хокимы перед выборами используют последний шанс и поставят в кенгаши своих людей, чтобы они не мешали в дальнейшем их работе.

По этому вопросу я могу лишь выразить свое личное мнение, потому что ваш вопрос определен президентом в Стратегии развития Узбекистана. Это задача, которая будет решена если не в этом году, то в следующем. Но я лично считаю, что заявить о решении проблемы это одно, но претворить ее в жизнь — это уже другой вопрос. Обсуждать проблему только исходя из условий в Ташкенте, в центре легче. Но в регионах немного другая среда. Если смотреть на руководителей кенгашей, то есть большие проблемы в разрезе среднего слоя касательно понимания политики президента, проводимых реформ и их реализации.

Мы видим изменения в парламенте, но в нижестоящих кенгашах большой проблемой стоит вопрос человеческих ресурсов. Мы можем внести изменения в законодательство, но меня бы беспокоило, что это может вновь остаться на бумаге, на словах, без реализации на практике. Думаю, что проблему нужно решать поэтапно и соразмерно нашим возможностям.

— Какое решение проблем безработицы вы можете предложить?

— Узбекистан — это страна, где трудовых ресурсов всегда больше экономических возможностей. Исходя из географического положения и исторического развития, эта проблема пока не исчезнет — трудовых ресурсов постоянно будет больше, чем нужно. С этой точки зрения партия «Миллий тикланиш» в блоке с Либерально-демократической партией работала над законом о внешней трудовой миграции. То есть первое — мы хотим создать правовую базу.

Если Узбекистан продолжит жить в условиях избытка трудовых ресурсов, то Министерство занятости и трудовых отношений и парламент должно усиленно работать. Как? Мы должны создать условия для экспорта трудовых ресурсов. Сейчас они отправляются на заработки исходя из своих возможностей и условий. Фактически нужно на постоянной основе обсуждать этот вопрос как один из важнейших в ходе межпарламентских связей. Во многих странах используют институт парламента не только для защиты политических, но и экономических интересов.

В следующем созыве наша партия поставит на повестку дня вопрос по трудоустройству граждан за границей. Но мы сами должны решить вопросы квалификации и подготовки трудовых ресурсов, знания языков, дисциплины. Соответствующие министерства должны серьезно работать над этим, если необходимо, то со школы обучать навыкам, языкам, трудовой дисциплине, правовой культуре.

Школа должна готовить ребенка к жизни. Выпускник должен выходить из школы не только со сформированным самосознанием, но и понимаем ответственности за свои действия и перед обществом.

Вопрос занятости — это не тот вопрос, который решится с принятием какого-либо закона. Речь идет о более глубоком подходе: мы свяжем это с воспитанием, средой в семье, предложим трехступенчатую систему решения вопроса.

— Вы сказали об экспорте трудовых ресурсов. Вы не боитесь «утечки мозгов»?

— Нужно понимать, что как бы вы ни старались удерживать, если вы не создали условий, то люди все равно найдут способ [уехать]. Если не создать условий здесь, то знания утекут за границу. Поэтому мы считаем, что нужно продолжить текущие реформы, создать достойные условия труда и повысить зарплату. Это связано с экономическим потенциалом и возможностями Узбекистана.

Если страна не может дать конкурентное предложение тому, что предлагают за границей, это говорит о том, что нам предстоит сделать многое.

Мы должны заниматься этим из-за избытка трудовых ресурсов и очевидной неспособности обеспечить всех работой. Но в приоритете должно оставаться создание условий для образованной молодежи.

— В 2019 году охват населения высшим образованием в сопоставлении с количеством выпускников составил 20%. Как вы планируете увеличить этот показатель?

— Партия «Миллий тикланиш» считает, что поступить в вуз должно быть легче, чем учиться. В высшем образовании личная ответственность и личное стремление должны быть в приоритете, человек, выбравший одно направление, должен работать над собой и стать специалистом за короткий промежуток времени. Для этого нужно создать условия.

Чтобы создать условия, финансовые возможности вузов должны быть достаточными. Мы сейчас содержим их за счет бюджета. Это неправильно. Вузы должны покрывать свои расходы. Учреждения получают деньги за контракты, но до сих пор не решен вопрос общежитий, остается острым вопрос привлечения квалифицированных учителей из-за низких зарплат. Пусть человек поступает в вуз, но если в процессе обучения он показывает плохую успеваемость, он не должен обижаться. Никакая система не должна его защищать.

Человек должен стремиться получить знания, образование. Чтобы создать для этого условия, его не нужно отвлекать другими вещами: «Почему сегодня одел голубую рубашку, а не белую?», «Почему не надел галстук?»

Партия выдвигает предложение по поэтапному переходу на систему самофинансирования, увеличение потенциала вузов путем расширения финансовых возможностей. Кроме того, у студента должно быть право выбирать предметы (кредитная система).

— «Миллий тикланиш» часто говорит о национальных ценностях и менталитете? Что это такое? Можете дать конкретное определение?

— Национальные ценности — это история, прошлое нации. История — это огромное благо, из которого нужно делать выводы для развития в будущем. Ценность — это такое понятие… Например, если сравнивать взрослого и ребенка, то взрослый имеет богатый жизненный опыт и не повторяет ошибок ребенка, поскольку знает, что это ошибка. Нация формируется в течение длительного времени, чтобы утвердиться в качестве нации. Она совершает ошибки, делает выводы, и в рамках своих ценностей получает подсказки для будущего.

Сегодня в развивающемся мире материальное благосостояние становится первичной целью. Но мы можем видеть в развитых странах несчастных людей, у которых есть все. С этой точки зрения мы хотим, чтобы Узбекистан развивался вместе со всем миром, но краеугольным камнем развития должны стать национальные ценности и правильные выводы из истории. Мы не можем отказаться от своих ценностей и выбрать развитие, основанное на другой культуре. Мы должны сделать правильные выводы из своей истории, правильно мыслить, идти по правильному пути развития.

Может возникнуть вопрос: «Это касается только узбеков или других национальностей?» Нет, мы говорим, что у более 130 национальностей, проживающих в Узбекистане, должно быть такое же отношение к своим ценностям и культуре. Мы хотим, чтобы другие нации могли вынести правильные выводы из истории для своего будущего. Мы хотим, что все национальности в Узбекистане развивались равноправно, в единении и взаимоуважении, считая Узбекистан общей Родиной.





— У вас в программе есть пункт о «либерализации уголовного законодательства и декриминализации отдельных составов уголовных деяний». Какие статьи планируется декриминализовать?

— У нас есть институт махалли для обсуждения преступления до передачи дела в суд. В некоторых случаях человек допускает ошибку, которая согласно законодательству считается преступлением. Мы предлагали правильно использовать институт махалли как последний шанс для того, чтобы избежать судьбы преступника. Через обсуждение дела в махалле, взятие под опеку. Мы выдвигали институт примирения сторон. Сегодня все на практике работает.

— Вы коснулись темы махалли. Вы довольны работой этой структуры?

— Махалля — это наша традиция. Если общество — это дом, построенный из дерева, то гвозди — это семьи, которые удерживают этот дом. Роль этого института в обеспечении мире и спокойствии в семьях, дружелюбном соседстве огромна. Институт важен в межличностных отношениях, в отношениях между государством и людьми. Как используют этот институт — это уже другой вопрос. Нельзя исключать случаи его неправильного использования и возложение несвойственных задач.

— Говорят, махалля изжила себя в наше время и не нужна современному обществу. Что может произойти, если этот институт исчезнет?

— Я знаю случай, когда у одного человека сгорел дом и махалля за месяц ему помогла восстановить его. В Ташкенте есть места, где даже не знают соседа, который живет рядом. Развитый мир заставляет человека жить своими заботами, усиливается субъективизм, он не хочет никому мешать и чтобы ему кто-то мешал. Субъективизм — это не то течение, которое делает человека счастливым. Коллективизм, оказание помощи друг другу, доброта и милосердие — это наша ментальная ценность. Считаю, что мы не должны это потерять.

Приведу пример национальных ценностей, отраженных в экономическом блоке нашей программы. У писателя Ойбека есть роман «Кутлуг кон» (Священная кровь). В нем два главных персонажа — бай Мирза Каримбай, у которого несколько фабрик, и его бедный племянник Юлчи, неженатый и необразованный. Мирза Каримбай не поставил своего племянника директором одного из своих заводов. Почему? Потому что знает, что у него нет потенциала. Но он не бросил его, а оказал помощь, в том числе помог с женитьбой. Обратите внимание на это: богатый человек чувствует ответственность перед тем, у кого доходы меньше. Это не обязательство. Он, чувствуя ответственность, помогает ему. Здесь у богатого человека есть совесть, у бедного — довольствование малым.

Что нарушило эти ценности? Пришли большевики, сказали Юлчи: «Ты человек, Мирза Каримбай — тоже. Почему он должен жить богато, а ты бедно?» — поставили такой вопрос, и Юлчи поднял кетмень на Мирза Каримбая.

В нашей системе ценностей у обеспеченного человека есть совесть и расторопность, а у нуждающегося — терпение и довольствование малым… Мы можем сделать всех богатыми? Это зависит от потенциала каждого. Тот, кто больше трудится, должен получать больше, а тот, кто бездействует, — меньше.

Партия хочет встроить эти ценности в экономическую систему. Сегодня богатый тратит 200 тысяч долларов на свадьбу, а его сосед не может собрать 5000 долларов на операцию. У нас есть обоснование, почему ценности разрушены. Мы хотим это восстановить. Если общество не будет развиваться в единстве и партнерстве, то в нем не будет гармоничной и благополучной жизни.

— В ваших словах есть правда. Хотел бы остановиться на субъективизме. Есть много положительных сторон коллективизма, но есть и проблема. Когда людям нужно принять какое-то решение, большая часть из них оглядывается на других, думает, что они скажут, а критическое мышление остается в стороне. Кроме того, неудачи они переживают очень чувствительно с учетом груза давления общественного мнения. Иногда это приводит к трагическим случаям.

— Указанная вами проблема — она есть, но вы дали ей неверный диагноз. Этот вопрос связан с воспитанием. То, что некоторые люди боятся своих мыслей и думают о реакции других людей, — не имеет отношения к коллективизму. Это проблема личности. Откуда она появляется? Проблема личности рождается в семьях и детских садах. Современная педагогика подтверждает, что у детей до 12 лет формируется мировоззрение, приоритеты, сознание. Мы провели анализ: во многих семьях когда маленький ребенок что-то говорит, ему указывают «не выражать мнение»…

Есть положительные и отрицательные ценности. Нужно суметь их разделить и сделать выводы. Мы провели опрос среди 9000 семей, чтобы выяснить, насколько родители знают методику воспитания детей. 67% родителей на вопрос «что такое воспитание ребенка?» дали ответы, ограничивающие свободу ребенка: наказание за ошибки, быть примерным, сидеть молча и другие. Вот где краеугольный камень указанной вами проблемы.

Как партия намерена решить эту проблему в семьях? Например, семья, двое детей школьного возраста. Родители работают. Утром в 8:00 все выходят из дома — родители на работу, дети в школу. И мать, и отец возвращаются домой минимум в 18:00, а дети — в 14:00. Эти четыре часа дети нуждаются в воспитании. Чем они занимаются в это время? Получают любую информацию в интернете, делают сам выводы. Родители уставшими возвращаются с работы, у них может быть время на воспитание, а может и не быть.

Мы включили в свою программу предложение о создание условий труда и быта для женщин. Партия предлагает сократить рабочее время для женщин, у которых есть дети до 18 лет. Пусть она работает до 16:00 и возвращается домой. Будут возражения. Скажут, что снижение количества часов снизит получаемый доход. Нужно рабочее время женщин оценивать выше, что станет своеобразной льготой, соразмерной грузу ответственности. Это нельзя измерить равенством. Женщина есть женщина. Мужчина не может взять на себя рождение ребенка, но может участвовать в процессе воспитания ребенка.

Мы считаем целесообразным создать такие условия труда, чтобы женщины больше уделяли внимание семье. Тогда в семье изменится среда, исчезнет напряженность, ребенок будет под надзором. Это первый этап воспитания детей.

Следующий этап — детские сады. Они у нас сейчас занимаются их содержанием и ограничением детей. Мы не работаем над тем, чтобы раскрыть способности детей. Там не идет процесс формирования свободной личности, наоборот. Таким образом, мы внушаем ребенку негативные установки и отдаем в школу. В большинстве семей дети опять же сталкиваются с дискриминацией. Это не национальные ценности, это национальная проблема.

Для предотвращения таких национальных проблем партия предлагает проект системы непрерывного воспитания. Она начинается с установления наблюдения над беременной женщиной, изучения условий. В США и Израиле беременных женщин берут под государственную опеку, проводят витаминизацию, организовывают эстетические культурные программы. Рождаемый ребенок рассматривает как будущее государства.

Система непрерывного воспитания подразумевает кардинальную реформу школьной системы и системы дошкольного образования. Это одна из главных целей партии.





— Позвольте задать вопрос об института прописки. Насколько прописка актуальна для Узбекистана?

— Приведу один пример. Одна из самых крупных компания мира — Apple. Если она найдет необходимого для себя человека даже в отдаленном регионе Африки, возьмет его на работу в центральный офис.

Но у нас чтобы привезти человека из Кашкадарьи в Ташкент на работу — это большая проблема. Считаем, что это один из факторов, препятствующих развитию. Институт прописки нужно поэтапно отменять.

— Как вы относитесь к тому, чтобы сделать должность хокимов выборной?

— Это необходимость. Но мы не готовы внедрить это с текущего года. Сейчас парламент получил полномочия по согласованию кандидата на пост премьер-министра и членов правительства. Начаты работы по обеспечению независимости руководителей местных кенгашей от хокима. После этого очередь дойдет до выборов хокима.