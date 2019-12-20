В Москве на улице Большая Лубянка в четверг вечером мужчина открыл стрельбу у здания Федеральной службы безопасности. При стрельбе погиб один сотрудник ведомства, еще пятеро, среди них гражданский, пострадали, сообщило РИА Новости.

Стрелявший действовал в одиночку, он был нейтрализован, отметило агентство со ссылкой на ФСБ.

Близлежащие улицы были перекрыты, полиция просила заведения закрыть двери. Росгвардия организовала эвакуацию прохожих и осмотр территории. Позднее движение автомобилей было частично восстановлено.

По данным телеканала РЕН ТВ, стрельбу устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров. Он занимался предпринимательской деятельностью. По предварительным данным, мужчина увлекался стрельбой и занимал призовые места на соревнованиях. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартире мужчины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.