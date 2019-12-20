Женщинам понадобится еще около ста лет, чтобы добиться гендерного равенства с мужчинами, сообщило Euronews со ссылкой на исследование швейцарской неправительственной организации (НПО) Всемирный экономический форум.

Специалисты организации в отчете проанализировали различия между полами в 153 странах, учитывая сферы образования, здравоохранения, политики, продолжительности жизни, экономики и карьеры.

«На гендерное неравенство влияет ряд факторов. Один из них — это переоценка ролей в обществе, которая произойдет в будущем. Пересмотреть нужно виды профессий, требуемые вакансии, доходы. На данный момент недостаточно женщин представлено в тех сферах, где заработная плата растет быстрее всего. Хотя женщины составляют большинство от тех, кто получает диплом о высшем образовании, в сфере облачных вычислений, задействованы всего 12% женщин. Что касается специалистов по искусственному интеллекту, там их 26%, в инженерии — около 15%. Таким образом мы можем наблюдать достаточно большой гендерный разрыв в этих сферах», — отметила Саадия Захиди, руководитель исследований по гендерному равенству при Всемирном экономическом форуме.

Тем не менее, ученые отмечают и положительные тенденции. В этом году увеличилось количество женщин, занятых в политике. Эта сфера зачастую считается мужской. Женщин в парламенте, согласно отчету, теперь 25%. Это на 1% больше, чем в прошлом году. В министерствах женщин — 21% (или на 2% больше по сравнению с прошлым годом).

Мировой рейтинг по гендерному равенству в этом году, как и в прошлом, возглавляет Исландия. За ней следуют Норвегия и Финляндия. У США — 53-е место, на 81-м расположилась Россия.

Из Центральной Азии Казахстан — на 72-й строчке, Кыргызстан — на 93-й, Таджикистан — на 137-й. Данные об Узбекистане в отчете не представлены. Последние три позиции списка занимают Пакистан, Ирак и Йемен.

Согласно исследованию, практически полное гендерное равенство достигнуто в здравоохранении (97%) и образовании (96%). В области экономики показатель снизился и, по мнению экспертов, для глобального гендерного равенства в этой сфере понадобится еще более 250 лет.