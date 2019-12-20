В нефтегазовой сфере опережающими темпами реализуется масштабная программа, принятая в 2017 году во исполнение постановления президента «Об утверждении программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы». Она включает в себя строительство новых скважин и капитальный ремонт существующих, а также создание технологических объектов. Все это значительно расширяет географию поставок углеводородов, в том числе и по стратегическим для Узбекистана направлениям.





Буровое производство, как известно, сопряжено с повышенной опасностью и риском. Бурение скважин может быть осуществлено только при строжайшем соблюдении всех правил и требований. Группа ERIELL отлично справляется с этой задачей на протяжении 15 лет.

В 2019 году компания совместно с подрядчиками — буровыми компаниями АО «Узбекнефтегаз» — закончила 109 скважин и до конца года ожидается завершение еще 6 скважин. Общая проходка за год составила 320 тысяч м. При этом группой ERIELL была достигнута коммерческая скорость бурения 1136 м/ст. мес.

С 2018 года в Узбекистане группой ERIELL активно применяется метод гидравлического разрыва пластов (ГРП) с целью увеличения отдачи пластов на скважинах с низким дебитом или полным отсутствием притока газа. Так с начала 2019 года проведение ГРП выполнено на 54 скважинах Кашкадарьинского и Бухарского регионов.

Еще один метод увеличения притока газа — это применение многообъемной кислотной обработки при помощи колтюбинговой установки. В 2019 году применение этого метода на 67 скважинах также позволило увеличить дополнительный прирост добычи природного газа для нужд населения.

С начала года компания осуществила капитальный ремонт 79 скважин при помощи подъемных установок в Узбекистане. В результате проведения работ в рамках программы мер по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы, в части обустройства месторождений в Республике Каракалпакстан, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Бухарской и Андижанской областях было подключено 114 нефтяных и газовых скважин. Также было завершено строительство и введено в эксплуатацию 114 трубопроводов-шлейфов общей протяженностью 139 км, 14 газопроводов-коллекторов общей протяженностью 201,5 км, построено 7 газосборных пунктов. В рамках проекта «Обустройство 50 скважин на месторождении „Сургиль“» было обустроено 20 скважин и выполнено строительство 10 трубопроводов-шлейфов общей протяженностью 14,67 км.

Наиболее крупным и сложным проектом года стало месторождение «Мустакилликнинг 25 йиллиги», запасы которого оцениваются более чем в 100 млрд кубометров природного газа. В этом году была пробурена первая оценочная скважина глубиной 3600 м. 24 июля в результате буровых работ был открыт новый газоносный объект.

Группа ERIELL придает большое значение подготовке квалифицированных специалистов. В минувшем году в Узбекистане компания трудоустроила 1754 человека.

Группа ERIELL располагает собственным учебным центром ERIELL prof education. Его составной частью является региональный филиал в Карши, где проводится подготовка специалистов в области бурения. В 2019 году подготовку и обучение прошло около тысячи человек.





В ноябре исполнился ровно год с момента, как группа ERIELL и ENTER Engineering провели полную реконструкцию специализированного ДОУ № 560 «Семург» для детей с ограниченными возможностями в Ташкенте и дома «Мурувват уйи» в Карши.





Группа ERIELL является генеральным спонсором проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». При финансовой поддержке компании была опубликована целая серия книг, проведены медиа-мероприятия, направленные на популяризацию культурного наследия Узбекистана за рубежом.

Также ERIELL выступает за развитие спорта, являясь спонсором Федерации хоккея в Узбекистане, узбекского хоккейного клуба «Хумо» и московского «Спартака». ERIELL — генеральный спонсор и партнер чемпионата Континентальной хоккейной лиги.





В соответствии с указом президента, за большие заслуги в укреплении независимости Узбекистана, повышении экономического потенциала страны и успешном осуществлении реформ, достойный вклад в достижение больших успехов во всех сферах жизни общества председатель правления ERIELL Бахтиер Фазылов был награжден орденом «Фидокорона хизматлари учун».

Группа ERIELL поздравляет всех участников процесса с Днем энергетика.

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