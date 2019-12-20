По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 20 декабря в 16:39 по ташкентскому времени произошло землетрясение в горах Гиндукуш а Афганистане.

Координаты эпицентра — 36,64 градуса северной широты, 70,41 градуса восточной долготы.

Магнитуда в эпицентре составила 6,5, глубина — 190 км. Землетрясение ощущалось почти по всех регионах Узбекистана.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана: