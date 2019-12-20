По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 20 декабря в 16:39 по ташкентскому времени произошло землетрясение в горах Гиндукуш а Афганистане.

Координаты эпицентра — 36,64 градуса северной широты, 70,41 градуса восточной долготы.

Магнитуда в эпицентре составила 6,5, глубина — 190 км. Землетрясение ощущалось почти по всех регионах Узбекистана.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент (524 км) — 3 балла;
  • Наманган (498 км) — 3 балла;
  • Андижан (492 км) — 3 балла;
  • Фергана (434 км) — 3 балла;
  • Гулистан (449 км) — 3 балла;
  • Джизак (444 км) — 3 балла;
  • Самарканд (448 км) — 3 балла;
  • Бухара (624 км) — 3 балла;
  • Термез (281 км) — 4 балла;
  • Карши (472 км) — 3 балла;
  • Навои (579 км) — 3 балла;
  • Ургенч (1000 км) — 2 балла;
  • Нукус (1124 км) — 2 балла.