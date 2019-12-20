По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 20 декабря в 16:39 по ташкентскому времени произошло землетрясение в горах Гиндукуш а Афганистане.
Координаты эпицентра — 36,64 градуса северной широты, 70,41 градуса восточной долготы.
Магнитуда в эпицентре составила 6,5, глубина — 190 км. Землетрясение ощущалось почти по всех регионах Узбекистана.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ташкент (524 км) — 3 балла;
- Наманган (498 км) — 3 балла;
- Андижан (492 км) — 3 балла;
- Фергана (434 км) — 3 балла;
- Гулистан (449 км) — 3 балла;
- Джизак (444 км) — 3 балла;
- Самарканд (448 км) — 3 балла;
- Бухара (624 км) — 3 балла;
- Термез (281 км) — 4 балла;
- Карши (472 км) — 3 балла;
- Навои (579 км) — 3 балла;
- Ургенч (1000 км) — 2 балла;
- Нукус (1124 км) — 2 балла.