Компания LG Electronics представляет своим потребителям принципиально новую технологию хранения продуктов в холодильниках LG Door Cooling+. Все по-прежнему просто: лаконичный дизайн, отсутствие лишних деталей на панели холодильника, универсальный цвет, который гармонично вписывается в уже готовый интерьер кухни, сдержанная элегантность и функциональность. Ведь все важное находится не снаружи, а внутри. Поэтому основная задача холодильника — сохранять природную свежесть продуктов как можно дольше. Технология охлаждения Door Cooling+ представляет собой дополнительный воздуходув во внутренней верхней части, который обеспечивает равномерное охлаждение не только центральных полок, но и корзинок на дверцах.





Инверторный линейный компрессор с десятилетней гарантией работает практически бесшумно и минимизирует температурные колебания, за счет чего вкус и внешний вид продуктов не портится долгое время. А фирменная технология LG FreshBalancer создает оптимальные климатические условия для хранения овощей, фруктов и других продуктов. Интенсивный обдув увеличивает скорость охлаждения пространства на 32%, а функция FreshConverter позволяет выбрать индивидуальный температурный режим для мяса, рыбы или овощей. А управлять холодильником можно удаленно со смартфона.





Внутреннее пространство продумано до мелочей — организация хранения стала удобной благодаря складной полке и полке для пяти бутылок. Теперь большие кастрюли, высокие емкости легко займут свое место. У холодильника LG модели Door Cooling 9GA-B509PBAZ нулевой зазор. Поэтому его можно поставить вплотную к стене, открывать дверцы на 90 градусов и беспрепятственно выдвигать ящики.

Приобрести умный холодильник от LG Door Cooling 9GA-B509PBAZ, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов GoodZone: (+998) 71−207−03−07;

cеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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