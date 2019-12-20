В пятницу по большей части Узбекистана ожидается сухая и малооблачная погода, лишь по северным районам с прохождением холодного фронта местами возможны осадки (дождь, снег). Дневная температура воздуха составит +5…+10 градусов, по северу +2…+7 градусов, сообщил Узгидромет.

В субботу вторжение распространится на всю территорию страны. Местами пройдут дожди, возможен переход в снег. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов ночью и днем.

В Ташкенте 21 декабря ожидается переменная облачность, дождь, возможен переход в снег. Ветер западный 5−10 м/с, возможно усиление до 12−17 м/с. Температура ночью и днем — +1…+3 градуса.

В воскресенье по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям местами возможны небольшие осадки (дождь, снег).

Температура воздуха по республике составит ночью ­-5…0 градусов, днем — 0…+5 градусов, что на 3−5 градусов ниже нормальных значений температуры для этого дня, отметили синоптики.

В Ташкенте 22 декабря ожидается переменная облачность, ночью и утром возможны небольшие осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура ночью −2…0 градусов, днем — 0…+2 градусов.

Местами по стране будут наблюдаться туманы.