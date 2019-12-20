Компания Artel разработала четыре новых смартфона, прекрасно подходящих под активный образ жизни. Они созданы, чтобы всегда быть на связи, наслаждаться прекрасной музыкой, пользоваться высокоскоростным интернетом. Они призваны стать удобным помощником и цифровой частью жизни.

Новая линейка Artel — это дерзкий взгляд под новым углом на то, какими должны быть популярные смартфоны, доступные для каждого.

Новые смартфоны получили названия: Allo, Gap Yo’q, Tomchi и Premium.

Premium — роскошь, доступная для каждого





Новый флагман компании Artel Premium — это цифровое продолжение. Мощный смартфон с оперативной памятью 4 GB и постоянной памятью 64 GB почти вдвое доступнее практически любого смартфона с такими же характеристиками на территории Узбекистана. Выполненный с тремя основными камерами Artel Premium создает потрясающие снимки, а высококачественный 6.35-дюймовый HD IPS-экран позволяет насладиться детализированным изображением. На новом смартфоне Artel установлен Android Pie — наиболее современная на данный момент операционная система.

Android 9.0 оснащен специальными нейронными сетями, которые обеспечивают интеллектуальное управление ресурсами смартфона. Говоря проще, смартфон Artel работает быстрее и гораздо дольше, благодаря специальным алгоритмам в операционной системе.

Allo — A’lo





Смартфон Allo — это максимальная доступность. Оснащенный 5-дюймовым экраном Artel Allo удобен для всех ежедневных задач делового человека. Высокоскоростной интернет, расширение памяти до 64 GB, практичная и крайне удобная операционная система Android GO раскроют огромные просторы цифрового мира за невероятно доступную цену.

Gap yo’q — всегда на связи





Gap yo’q оснащен 5,7-дюймовым дисплеем и двойной камерой, благодаря которой можно запечатлеть прекрасные портретные фотографии своих родных и близких. Основная память смартфона составляет 16 GB с возможностью расширения до 64 GB. Мощности нового смартфона будет достаточно, чтобы целый день пользоваться интернетом и решать свои ежедневные задачи с помощью смартфона. Gap yo’q оснащен датчиком отпечатка пальца Fingerprint. С помощью этого датчика можно не только разблокировать телефон, но и подтвердить покупки и оплачивать еще быстрее и проще.

Tomchi — великолепие чистой воды





Tomchi обладает великолепным дизайном. Технические параметры нового смартфона также на высоте: оснащенный сдвоенной основной камерой, смартфон способен делать прекрасные снимки, обладает 32 GB встроенной памяти, с возможностью увеличения до 128 GB и 3 GB оперативной памяти. Диагональ IPS-дисплея составляет 6 дюймов, а формат экрана — HD. Это значит, что можно с удовольствием смотреть на смартфоне любимые фильмы и наслаждаться четким изображением.

Смартфоны Artel станут прекрасными помощниками во всех сферах жизни.

На шаг впереди вместе с Artel Mobile.

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