Мы считаем, что комплексное развитие судебной системы, повышение статуса и роли судов, обеспечение неприкосновенности судей — являются важными условиями построения справедливого общества.

Мы в целях предотвращения излишней волокиты людей и повышения качества судебной деятельности путем совершенствования действующего закона «О судах» предлагаем организовать на базе районных, городских и областных судов по гражданским, уголовным, экономическим и административным делам суды общей юрисдикции, придать им статус «народных судов», возложить на областные и приравненные к ним суды полномочия контрольной инстанции.

Известно, что в обеспечении прав человека и его достойной защите безграничны роль и значение института адвокатуры. В связи с этим мы будем бороться за:

дальнейшее повышение статуса адвокатов;

усиление механизмов их социальной защиты;

принятие необходимых мер для оказания каждым адвокатом квалифицированных правовых услуг;

установление сильного и эффективного контроля за исполнением действующих законов в этом направлении;

обеспечение принципа равенства прав адвокатуры и прокуратуры в судебном процессе.

Согласно действующим законодательным актам, полномочия исполнения судебных решений даны органам прокуратуры и внутренних дел, это обстоятельство не отвечает международным требованиям. Наконец, лица, находящиеся в учреждениях исполнения наказания, не должны быть в руках преследующих органов. В связи с этим, мы считаем целесообразным, что все полномочия связанные с исполнением и учреждения исполнения наказания должны быть переданы в ведение объективного органа, не имеющего полномочий дознания и следствия — органов юстиции. Тогда будут предотвращены недовольства дознанием и следствием, будут предупреждены любые незаконные действия, пытки и преследования, будут обеспечены права человека в процессе исполнения.

Мы поддерживаем порядок отчетности правоохранительных органов перед общественностью и примем меры по дальнейшему повышению ее прозрачности.

В настоящее время действия предварительного следствия осуществляются Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан, МВД и СГБ. Допущение фактов нарушения прав человека вследствие разрозненности следственных органов становится причиной справедливого недовольства избирателей. Все больше снижается контрольная функция Генеральной прокуратуры и ее нижестоящих органов за следственным процессом. В целях предотвращения данного обстоятельства, усиления контроля за предварительным следствием мы выступаем с инициативой об организации единого следственного органа в стране — Следственного комитета.





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