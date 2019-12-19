16−17 декабря в Ташкенте прошел первый открытый чемпионат Узбекистана по рабочим профессиям Uzbekistan Skills. В нем приняли участие молодые специалисты в возрасте от 18 до 25 лет. Чемпионат прошел на территории недавно открытого моноцентра по оказанию помощи незанятому населению «Ишга мархамат», расположившегося в Яшнабадском районе столицы.





Международный статус мероприятию придало участие конкурсантов и экспертов из Узбекистана, Казахстана, различных регионов России, а также наблюдателей из Кыргызстана.

В организации чемпионата приняли активное участие представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». А его проведение стало важным шагом на пути вступления Узбекистана в международную ассоциацию WorldSkills International.





В течение двух конкурсных дней участники упорно соревновались по десяти профессиональным компетенциям, включая поварское дело, сантехнику, электромонтаж, технологии моды и другие. Результаты работы участников оценивали международные эксперты по максимально приближенным к стандартам WorldSkills в присутствии независимых наблюдателей.





В рамках мероприятия прошло пленарное заседание на тему «Перспективы развития движения WorldSkills в Республике Узбекистан и его роль в формировании профессиональных стандартов» с участием представителей дипломатического корпуса, международных организаций, профессиональных колледжей, центров профессионального обучения незанятого населения и руководителей крупных национальных предприятий.

Также эксперты и международные консультанты провели панельную дискуссию о роли сотрудничества предприятий с образовательными учреждениями в формировании профессиональных стандартов и повышении квалификации специалистов.

Заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Баходир Умурзаков

«В основе традиций и культурных ценностей нашего народа всегда лежало уважение к труду простых рабочих. Мы глубоко ценим специалистов с „золотыми руками“, которые зарабатывают на хлеб честным трудом. Минтруда ставит перед собой главную цель — поднять уважение к мастерству специалистов рабочих профессий на государственный уровень. И благодаря данному чемпионату мы стали еще ближе к этой цели. Теперь подобные мероприятия мы будем проводить в Узбекистане ежегодно под неформальным названием „Олимпиада золотых рук“», — поделился на церемонии закрытия чемпионата заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Баходир Умурзаков.

Он поблагодарил всех участников и организаторов чемпионата и пожелал им достижения новых профессиональных высот.

Для участия в мероприятии в Узбекистан прибыл президент ассоциации WorldSkills International Йос де Гой. В рамках визита он провел встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и руководством Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. Стороны обсудили дальнейшие перспективы и планы по вступлению Узбекистана в международное движение WorldSkills International.

Президент ассоциации WorldSkills International Йос де Гой

«Я в вашей стране чуть более суток, но уже чувствую себя здесь как дома. Узбекистан — очень гостеприимная страна. Мы провели встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, где он поделился своей мечтой и целью — вступлением Узбекистана в WorldSkills International. На что я ответил, что мечта премьер-министра — это мои амбиции. Поздравляю всех организаторов и спонсоров с тем, что мероприятие прошло на действительно мировом уровне. Но особенно хочу поблагодарить участников. Не все сегодня выиграют медали, но даже участие здесь — это большой шаг в сторону роста мастерства, используйте эту возможность для дальнейшего улучшения компетенций. Надеюсь, что увижу многих из вас на мировом чемпионате WorldSkills International в 2021 году в Шанхае», — поздравил участников Йос де Гой в заключительной речи.

WorldSkills International — международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру. В работе организации принимают участие 80 стран. Ее основная деятельность — организация и проведение профессиональных соревнований для молодых людей до 22 лет.

Вступление Узбекистана в ассоциацию, как ожидается, послужит росту профессиональной компетенции специалистов рабочих профессий, популяризации рабочих специальностей среди молодежи и внедрению международных стандартов качества в оценку квалификации специалистов.

Председатель правления Асоциации по популяризации и развитию рабочих профессий Алишер Эльмурадов (в центре) вручает награду победительнице

«Сегодня мы пожинаем плоды длительной работы большого количества людей: организаторов, спонсоров, консультантов, волонтеров и всех, кто принимал участие в проведении первого открытого Чемпионата Узбекистана по рабочим профессиям Uzbekistan Skills. Пока у Узбекистана только два „золота“: конкуренция была высока, сказывается недостаток опыта. Но у нас впереди еще много времени, чтобы улучшить свои позиции. В нашей стране проживает 10,5 млн молодых людей в возрасте 18 лет, и ежегодно на рынок труда выходят 600−700 тысяч новых людей. Надеюсь, что благодаря усилиям нашей ассоциации и проведению чемпионата многие из них смогут обучиться полезной рабочей профессии, совершенствовать свои навыки и в будущем получать достойную оплату труда», — рассказал Алишер Эльмурадов, председатель правления Асоциации по популяризации и развитию рабочих профессий.

В завершении мероприятия прошла церемония вручения медалей и призов победителям чемпионата в различных категорий. Кроме того, все участники получили памятные грамоты.

Список победителей по категориям:

Электромонтаж

1-е место — Дамир Расулов (Россия);

2-е место — Арман Узаков (Казахстан);

3-е место — Шерзод Сапаев (Узбекистан).

Сантехника и отопление

1-е место — Руслан Шевченко (Россия);

2-е место — Ильяс Кушпентаев (Казахстан);

3-е место — Шодиер Тургунов (Узбекистан).





Поварское дело

1-е место — Жайык Сейткалык (Казахстан);

2-е место — Арсен Фасхутдинов (Россия);

3-е место — Хожиакбар Турабов (Узбекистан).

Администрирование отеля

1-е место — Валера Козлова (Россия);

2-е место — Жулдуз Гудярова (Казахстан);

3-е место — Фазлиддин Закиров (Узбекистан).





Ресторанный сервис

1-е место — Айгуль Шаймарданова (Россия);

2-е место — Игорь Куриленько (Казахстан);

3-е место — Жамшид Зулайнаров (Узбекистан).

Программные решения для бизнеса

1-е место — Алексей Абдалов (Россия);

2-е место — Дониер Алимов (Узбекистан);

3-е место — Шерзод Исломов (Узбекистан).





Сухое строительство и штукатурные работы

1-е место — Камолжон Уралов (Узбекистан);

2-е место — Акбал Абдурахимов (Узбекистан);

3-е место — Павел Пилюгин (Россия).

Парикмахерское искусство

1-е место — Тохир Хотамов (Узбекистан);

2-е место — Айгерим Тойшибаева (Казахстан);

3-е место — Лилия Гайнутдинова (Россия).





Технологии моды

1-е место — Полина Кручинкина (Россия);

2-е место — Валерия Рихтер (Россия);

3-е место — Гульфат Карабалина (Казахстан).

Сварочные технологии

1-е место — Мерас Чонекбаев (Казахстан);

2-е место — Умаржон Нурманжонов (Узбекистан);

3-е место — Беҳзод Фаттохов (Узбекистан).





Следующий чемпионат про рабочим профессиям пройдет в Узбекистане в 2020 году.