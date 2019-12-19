Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов 19 декабря встретился с заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговым представителем Украины Тарасом Качкой, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны обсудили укрепление взаимодействия между Узбекистаном и Украиной во всех сферах двусторонних отношений.

Отдельное внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях, отмечается в сообщении. В январе-ноябре 2019 года объем товарооборота между двумя странами составил 348,7 млн долларов, «что недостаточно отражает имеющийся потенциал».

Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании взаимодействия, в том числе путем содействия взаимовыгодным контактам между деловыми кругами и экономическими структурами.

В ходе беседы рассмотрены предложения по активизации обменов в туристической и культурно-гуманитарной сферах, в частности по налаживанию прямых связей между медицинскими учебными заведениями Узбекистана и Украины.

На переговорах также состоялся обмен мнениями по графику предстоящих совместных мероприятий, в том числе возобновлению межмидовских политических консультаций и проведению очередного заседания межправительственной комиссии.

Напомним, в 2018 году Узбекистан и Украина договорились об организации в третьем квартале года заседания узбекско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Однако встреча так и не состоялась. Предыдущее заседание межправкомиссии прошло в 2007 году в Киеве.

В марте этого года миссию в Узбекистане завершил посол Украины Юрий Савченко. С апреля украинское диппредставительство возглавляет временный поверенный Денис Погребной, посол назначен не был.