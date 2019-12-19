Партии Узбекистана выразили соболезнования родным и близким строителей метро, погибших при обвале грунта в среду на продлеваемой Юнусабадской ветке. Они также потребовали проведения тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности. На момент публикации сообщено о шести жертвах аварии.

«УзЛиДеП скорбит вместе со всеми согражданами, которые потеряли своих близких в результате этой трагедии», — говорится в сообщении Либерально-демократической партии Узбекистана.

«Надеемся, что созданная по этому поводу правительственная комиссия тщательно расследует и устранит все причины трагедии», — отмечается в сообщении.

Народно-демократическая партия потребовала от правительства, ответственных министерств и ведомств, строительных и подрядных организаций «подходить к вопросам охраны жизни и законных прав рабочих с чувством большой ответственности».

«Сегодня во всех регионах страны реализуются тысячи строительных проектов. Надо признать горькую правду — на большинстве из них сотни тысяч наших соотечественников, в частности, молодые люди, трудятся как бесправные наемные рабочие», — говорится в заявлении.

Партия также потребовала, чтобы виновные в трагедии ответили перед законом.

Социал-демократическая партия «Адолат» заявила, что имена погибших и их самоотверженный труд навсегда останутся в памяти людей. Партия поддержала предложения блогеров об увековечении памяти жертв аварии.

В четверг память погибших строителей метро минутой молчания почтили участники дискуссионного клуба «Новый Узбекистан — новые выборы». Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», с такой инициативой выступила журналист сайта Human.uz Мавжуда Мирзаева. Среди участников мероприятия были глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод Кудратходжаев, другие официальные лица, члены парламента и представители гражданского общества.

Ранее соболезнования родственникам погибших выразил председатель компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов, занимающейся строительством метрополитена.