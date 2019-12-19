Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир поддержал поручение президента Узбекистана Шавката Мирзиёева об отмене наказания в виде тюремного заключения за клевету и оскорбление и обеспечении верховенства закона в этой сфере.

Он отметил, что поддержит усилия по реформированию законодательства для обеспечения свободы средств массовой информации.

В недавнем постановлении об обеспечении верховенства Конституции и закона и усилении общественного контроля в этом направлении Шавкат Мирзиёев поручил Агентству информации и массовых коммуникаций проработать вопрос об отмене нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление.

Документом также предусмотрено разработать изменения в закон «О средствах массовой информации», направленные, в частности, на усиление системы защиты журналистов от незаконных действий или решений государственных органов и должностных лиц.