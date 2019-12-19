В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Токио японский архитектор Тадао Андо представил свои предложения по концепции развития Государственного музея искусств Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, в июне музей искусств закрылся для посетителей в связи с реконструкцией, которая, как ожидается, продлится год. Предусмотрено строительство дополнительных помещений, в том числе отдела реставрации, мест для хранения и демонстрации коллекций, кафе для посетителей и игровой площадки для детей и установка 3D-витрины. Внутренний и внешний фасады здания будут капитально отремонтированы.





В рамках этого проекта Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана сотрудничает с зарубежными специалистами. В ходе встречи в Токио представлена презентация японского архитектора, подготовленная в сотрудничестве с директором музея «Альбертина» в Вене Клаусом Шредером и президентом компании «Альтернатив Вельт» Адрианом Барсаном.

Глава государства поделился своими предложениями и рекомендациями по подготовке проекта с учетом современных требований музейного дела и архитектурных решений.