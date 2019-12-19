Мигранты составляют неотъемлемую часть общества и способствуют взаимопониманию и устойчивому развитию как в странах, из которых они прибыли, так и в странах, где живут сейчас. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю Международного дня мигранта, который отмечается 18 декабря.

К середине текущего года в мире насчитывалось около 270 миллионов человек, покинувших родину и отправившихся жить и работать за границей. Это 3,5% мирового населения.

Мигранты, в отличие от беженцев, отправляются в другие страны не из страха за свою жизнь, а за заработком или за образованием. Они вносят важный вклад в продвижение устойчивого развития: объем денежных переводов, отправляемых мигрантами на родину, в три раза превышает средства, выделяемые на оказание официальной помощи развивающимся странам. В прошлом году эта сумма составила 689 млрд долларов, говорится на сайте ООН.

«Безопасная, упорядоченная и легальная миграция отвечает всеобщим интересам, — подчеркнул генсек ООН. — А национальные приоритеты в вопросах миграции эффективнее всего реализуются на основе международного сотрудничества».

Он напомнил, что мигранты, как и все остальные жители планеты, имеют право на защиту. «Эти принципы закреплены в Глобальном договоре о безопасной, упорядоченной и легальной миграции», — отметил Гутерриш, призвав международное сообщество соблюдать положения этого договора.

Глава ООН также напомнил о трудностях, которые приходятся на долю мигрантов в результате политики, «основанной на страхе, а не на фактах». По данным Международной организации по миграции, более половины международных мигрантов — 141 миллион — осели в странах Европы и Северной Америки, более 50 миллионов из них — в США. В число привлекательных для мигрантов стран стран входит Россия, которая приняла 12 миллионов из них.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет напомнила, что у каждого человека, отправляющегося жить за границу, своя история, своя судьба и свои причины покинуть родных и дом.

«Я часто выражаю свою обеспокоенность по поводу проявлений враждебности в отношении мигрантов, нападок на них и кампаний по их очернению, — заявила она. — Такие взгляды редко становятся нормой, скорее это попытки внести раскол в общество и заглушить более умеренные голоса».

Тем не менее, иногда такая риторика находит отклик в обществе, способствует росту недоверия и отдаляет людей друг от друга, подчеркнула Верховный комиссар.