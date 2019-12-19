Ультрасовременная модель пылесоса CordZero, разработанная компанией LG, подарит полную свободу от расположения электрических розеток и проводов, которые вечно путаются под ногами. Выглядит агрегат космически — футуристический дизайн напоминает о том, что это технология будущего.

Пылесос представляет собой телескопическую трубку, у которой есть четыре варианта длины, два аккумулятора и контейнер, встроенные в ручку. Пылесборник быстро очищается — нужно просто нажать на кнопку над емкостью для мусора. Пылесос удобно хранить и заряжать на стене, вертикально или горизонтально.

Несмотря на свой компактный и лаконичный внешний вид, сил у этого аппарата предостаточно. Одной батареи хватает на 40 минут уборки помещения в стартовом режиме, 9 минут в режиме мощной чистки и 6 минут в турборежиме. Два заряженных аккумулятора увеличивают это время вдвое. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы провести тщательную уборку даже в большой квартире. При этом больше не придется возить за собой громоздкий и неповоротливый корпус пылесоса и перескакивать через провода.





Мощность пылесоса подается прямо на щетку. Встроенный мотор Power Drive Nozzle с прямым приводом вращает щетку, обеспечивая одинаковую мощность всасывания и забора мусора, пыли, шерсти как на гладком полу, так и на ковре. Инверторный мотор создает быстрый поток воздуха внутри вакуумных циклонных камер — это обеспечивает высокую мощность всасывания для еще более эффективной уборки помещения. Невозможно представить себе современную модель пылесоса без дополнительных насадок — в CordZero их целых четыре. А это значит, что можно проводить уборку даже в труднодоступных местах.

Приобрести пылесос LG CordZero, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов GOODZONE: (+998) 71−207−03−07;

cеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next: (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22.

Для жителей Узбекистана звонок бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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