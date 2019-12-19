Штормовое предупреждение объявлено по перевалу Камчик на 21−22 декабря, сообщил Узгидромет.

В районе перевала и автодороги А-373 Ташкент-Ош ожидается снег, временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50 м, усиление ветра до 18−23 м/с. На дороге возможны снежные заносы и гололедица.

Кроме того, лавинная опасность объявлена 19−20 декабря по урочищу Чимган, а также 19−23 декабря — по горным районам Узбекистана. В случае возникновения аварийных ситуаций Министерство по чрезвычайным ситуациям просит обращаться по номеру 1050.