Национальную олимпийскую сборную Узбекистана по дзюдо возглавил греческий тренер Илиас Илиадис. Он будет готовить дзюдоистов к Олимпийским играм в Токио-2020.

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, с 33-летним специалистом заключен контракт до октября 2020 года.

Азизжон Камилов и Илиас Илиадис.

«Честно говоря, кандидатура Илиаса Илиадиса возникла внезапно. Мы рассматривали тренеров из Японии и Европы, и в это время узнали, что старый контракт Илиадиса уже завершается. Не теряя времени, нам удалось прийти к взаимному соглашению. Времени очень мало остается до старта Токийской Олимпиады и необходимо приложить все усилия чтобы показать максимальные результаты», — заявил вице-президент НОК, руководитель федерации дзюдо Азизжон Камилов.

Илиас Илиадис — греческий дзюдоист грузинского происхождения, выигравший в 17 лет Олимпийские игры-2004 в Афинах. В 2010 году становился первым греческим дзюдоистом, получившим медаль на чемпионате мира среди мужчин в Японии. На Олимпиаде-2012 в Лондоне выиграл бронзовую медаль.