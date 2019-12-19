Акция для пользователей карт Humo от Hamkorbank продолжается. Теперь при совершении покупок картой Humo можно получить подарки от Hamkorbank.

Для участия в акции нужно совершить покупку на сумму не менее 50 тысяч сумов. Взамен можно получить браслет или стикер для бесконтактной оплаты.

Победителей будут определять каждый месяц 15-го числа. Список счастливчиков будет публиковаться на официальных страницах Hamkorbank в соцсетях.

Карты Humo оснащены NFC-модулем, с помощью которого делать покупки становятся еще проще. Всего одним прикосновением можно оплатить покупку на сумму до 50 тысяч сумов, а при наличии браслета или стикера не придется доставать карту.





В акции также участвуют и держатели карт, которые пользуются приложением Hamkor Mobile или снимают средства в банкоматах Humo от Hamkorbank. Держателям карт Humo, использующих приложение Hamkor Mobile доступны все функции приложения. Среди них: оплата услуг мобильных операторов, коммунальные услуги, переводы с карты на карту, онлайн-конверсия, онлайн-вклады и пополнение электронного кошелька «Яндекс.Деньги».

Еще одним преимуществом использования карт системы Humo является то, что можно бесплатно перебрасывать средства с карт Humo от Hamkorbank на карты Humo любого банка с помощью приложения Hamkor Mobile или на сайте банка.

Чтобы воспользоваться мобильным приложением Hamkor Mobile, необходимо скачать его в App Store или Play market.

Следить за списком победителей и другими обновлениями можно на официальных страницах Hamkorbank в соцсетях:

Telegram: t.me/Hamkorbankuz

Facebook: fb.com/HamkorBank.uz

Instagram: @hamkorbank_jscb

На правах рекламы.