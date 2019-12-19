Генеральная прокуратура Узбекистана изучит аудиозапись, на которой мужчина с голосом хокима Ферганской области Шухрата Ганиева говорит о «похоронной молитве» для человека, который сообщил в интернете об акции жителей протеста в Кувинском районе.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что будет изучена достоверность аудиозаписи, когда, где и при каких обстоятельствах она была сделана и другие детали.

«Результаты изучения будут всесторонне рассмотрены в рамках законодательства, и по ним будет опубликовано дополнительное заявление», — говорится в сообщении.

Напомним, пресс-служба хокимията Ферганской области назвала распространившееся сообщение «очередной клеветой» от радио «Озодлик». В администрации утверждают, что Шухрат Ганиев не произносил слова, озвученные в аудиозаписи, ни на одном совещании.

Ранее депутат УзЛиДеП Расул Кушербаев в беседе с «Газетой.uz» отметил, что органы прокуратуры должны дать правовую оценку словам хокима, если они имели место.