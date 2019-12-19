Компания Coca-Cola приглашает всех окунуться в новогоднюю сказку. С 20 декабря по 5 января на территории ледового дворца «Хумо Арена» будет проходить волшебный фестиваль Coca-Cola New Year Festival 2020.
Посетителей ждет сказочный город Санты Клауса с домиками. Там же можно будет приобрести подарки, сувениры и что-нибудь вкусное.
В городе гостей встретят добродушный Санта Клаус, его помощники эльфы, диснеевские герои, снеговики и другие сказочные герои. Они подготовили насыщенную шоу-программу и много сюрпризов.
Здесь можно будет побывать на настоящем балу вместе с героями сказки-балета «Золушка», который пройдет на сцене «Хумо Арены».
На фестивале будет все, что нужно для ощущения новогоднего настроения и исполнения желаний:
- настоящая новогодняя елка;
- ледовый каток, на котором можно покататься;
- рождественская музыка в исполнении Jazz Band, DJ Petishka, DJ Ochil, детского филармонического хора;
- дух Рождества — грузовики Coca Cola.
Вход свободный.
На правах рекламы.