Компания Coca-Cola приглашает всех окунуться в новогоднюю сказку. С 20 декабря по 5 января на территории ледового дворца «Хумо Арена» будет проходить волшебный фестиваль Coca-Cola New Year Festival 2020.

Посетителей ждет сказочный город Санты Клауса с домиками. Там же можно будет приобрести подарки, сувениры и что-нибудь вкусное.

В городе гостей встретят добродушный Санта Клаус, его помощники эльфы, диснеевские герои, снеговики и другие сказочные герои. Они подготовили насыщенную шоу-программу и много сюрпризов.

Здесь можно будет побывать на настоящем балу вместе с героями сказки-балета «Золушка», который пройдет на сцене «Хумо Арены».





На фестивале будет все, что нужно для ощущения новогоднего настроения и исполнения желаний:

настоящая новогодняя елка;

ледовый каток, на котором можно покататься;

рождественская музыка в исполнении Jazz Band, DJ Petishka, DJ Ochil, детского филармонического хора;

дух Рождества — грузовики Coca Cola.

Вход свободный.

На правах рекламы.